Que no hay dudas de los méritos de Luis "War" para el Tribunal Electoral, lo fregado es que los 5 magistrados designados por "Cabeza Tibia" votaron sin chistar por ese candidato.

Que ahora algunos cuestionan a Luis "War" por la designación, cuando en todo caso debería ser a "Mela Gucci2" y su tropa.

Que un necio pregunta, por qué no transmitieron por el canal Youtube la votación en la Tremenda Corte para escoger al reemplazo del "Farmacéutico" Araúz. ¡Por lo menos en la "Cueva de la 5 de Mayo" lo hacen siempre!

Que el "compañero" Saúl le mandó su saludo de felicitaciones a toda la gente del Suntracs por celebrar ayer el día del obrero de la construcción.

Que en la "Cueva" aprobaron ayer en primer debate el proyecto de los tatuajes para los tongos.

Que hay quienes aseguran que entre la "Cueva" y el Gil Ponce hubo un canje de figuritas para aprobar a Luis "War" en el Tribunal Electoral y a la "Nica" Ariadne en la Sala Penal.

Que hay que pasar la página sobre la nueva designación en el Tribunal Electoral por la mayoría simple designada por GobierNITO de la Tremenda Corte, a favor de un caballero en lugar de una dama y que fue político activo del PRD en lugar de alguien institucional o técnico en lo electoral.

Que ya GobierNITO envió la designación de la que deberá ser la nueva integrante de la Sala Penal de la Tremenda Corte y además del suplente. Y como la designada es actualmente una suplente, también se envió la designación de quien la reemplazará..

Que solo quedará por determinar si las designaciones serán atendidas en la Cueva de la 5 de mayo en lo que queda de octubre o en sesiones extraordinarias.

Que la Tremenda Juez "Drive In Gucci 2" mantiene armónica colaboración con los otros Tremendos Jueces nombrados por GobierNITO y con CERPADEM Arrocha, así como con San Felipe, la Cueva de la 5 de Mayo y la oficina en Avenida México..

Que un chusco destaca que con el GobierNITO parece no hay ungidos ni ungidas, solo espacio y tiempo. Para los creyentes en la rumorología, los hechos son claros y no hay peor ciego que quien no los quiera ver..."

Que informa un leguleyo que a los Magistrados del Tribunal Electoral los investiga el Procurador General de la Nación y los juzga el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, al Director del IFARHU lo investiga el Procurador, pero los juzga la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Que la Cena de Pan y Vino, será hoy, pero de manera virtual. ¡Los tiempos cambian!

Que la Fiesta Alrededor del Mundo, regresó ayer con todo éxito. ¡Los asistentes la disfrutaron!

