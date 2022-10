Que "El Micho" alega que es denigrante reducir los viáticos a funcionarios que realizan misiones oficiales. ¡Bueno hay otra gente que se está comiendo un cable de vuelta y media a la Luna!

Que ayer Juan "Digo" quedó enredado con sus explicaciones por las llamadas al Ifarhu a "Nando" Meneses, al punto que Pedrito Sittón, exclamó que hay apodos como "Pitufo" Vásquez y ahora surge el de "Pinocho" Vásquez. ¡Perverso!

Que Blandoncity alega que en los nombramientos de magistrados lo que hubo fue un canje de figuritas entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Que ahora a "Mela Gucci 2" le gritan: ¡este pueblo qué es lo que es! ¡Todo porque ella y los 5 nombrados por "Cabeza Tibia" votaron por Luis "War"!

Que aseguran que "Sombrerito" mandó a "Nando Auxilio" " a que saliera a explicar lo del lío que hay en el Ifarhu. Meneses alega que lo atacan porque es un cholo de El Chorrillo.

Que Luis "Tirantini" Vásquez concluye hoy sus funciones en el área de comunicaciones en el Canal de Panamá, se acoge a jubilación y programa iniciar un crucero, pero está indeciso si se embarca en el "Seven Seas Explorer" o en el "Symphony of the Seas". ¡Casi lo envidio!

Que la Sala Penal de la Tremenda Corte será la única cuyos integrantes fueron designados por el mismo Presidente. No importa que la nueva designada venga de un Tribunal Superior Civil y antes de un juzgado de adolescentes del interior, sus guías serán las Magistradas Gucci 2 y la que sabe más que Tío Conejo"

Que si las denuncias o querellas contra el Director del IFARHU se orientan hacia un Diputado Principal o Suplente, entonces "La Sombra Caraballo" deberá enviar todo a la Tremenda Corte para admitir y designar un Magistrado Fiscal y uno de Garantías.

Que no olvidemos que para condenar a un Diputado principal o suplente en la Tremenda Corte se requiere mayoría calificada y no mayoría simple. Si no hay 6 votos para condenar, será no culpable. ¡A cuidarse los Padres de la Patria, GobierNITO ha designado a 6!

Que lo de la ratificación de Ariadne parece que no está cocinado bien con los de la Cueva.

Que Felipe Argote pregunta: ¿Si pides préstamo y lo pagas porque te nombran cónsul en Washington sin mérito, ni diplomas, ni ejecutorias, ni ser de carrera, solo por amigo del embajador. Eso no es corrupción? Entrevisten al director del IFARHU a ver que dice.

Que está terminando octubre de 2022 y nadie puede decirnos si Tío Bobby ya pagó el casi millón de balboas que debe al Tesoro Nacional como evasor fiscal condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón"

Que dice un leguleyo recién exfuncionario del Judicial, que lo de la Tremenda Corte, es como un submarino y un iceberg, poco a poco está emergiendo la verdad, la mayoría de la realidad aún permanece sumergida y por ahora solo se ve la punta.

Que en la reunión del Pleno de hoy de seguro se discutirá que es constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer que expresa el Código de la Familia ..."

Que hace unas semanas un ex director del Diario de la 12 de octubre alababa a la ahora ex Ministra de Relaciones Exteriores y a la actual Magistrada "Gucci 2". ¡Ese man está más salado que un tanque de rabito o debe cambiar de trago!..."

Que un chusco recuerda que a una togada de la Tremenda Corte cuando sustentó su tesis doctoral, se puso a llorar cuando le hicieron una pregunta y dijo que se le había olvidado todo. Le dieron chance de una hora ...y luego pudo responder.

Que la Cervecería Nacional lanzó el primer camión eléctrico de la industria en Centroamérica.

Que MiAmbiete tilda el relleno sanitario de Cerro Patacón como un "desastre ambiental". ¿Y quiénes fueron los que le dieron el contrato?

Que el Senan está ayudando en la búsqueda del avión en el que viajaban el empresario alemán Rainer Schaller, su novia, Christiane Schikorsky; dos niños de 5 y 6 años, y Marcus Kurreck, que se estrelló en Costa Rica.

Que el Metro de Panamá informó que de las 10:00 p.m. a las 3:00 a.m. de este viernes se mantendrá cerrada la Interamericana , a la altura de Arraiján, por desmontaje de puente peatonal.

Que Aeronáutica Civil prohibió el uso de drones en las rutas de desfiles patrios.

Que Carlitos Vargas regresó al Palacio de San Felipe y además sumaron por esos lares al youtuber Cristian Robles.

Que Mariano Rivera dijo que si fuera dueño de los Yankees no traería de regreso a Aaron Boone.

Que el exalcalde chamo Jhonnatan Marín fue sentenciado a 27 meses de prisión en Estados Unidos.

Que Air Canadá reanuda el 4 de noviembre sus operaciones sin escalas entre Canadá y Panamá.

