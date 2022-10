Que dos asesores legales de diputados, invirtieron ayer más de tres horas, revisando audios del Prof. Escobar. Piensan demandarlo, porque les llamó ladrones. El más sentido y molesto era “El mismo Micho”.

Que "Huevito" Pineda le ganó ayer una carrera de 100 metros al "Dr. del Ghetto" en una vereda calle de Belisario Porras, en San Miguelito. ¡Cuida'o se infartan!

Que esta semana se activan los muchachones de la Universidad, que están molestos con el Rector florido, porque se manifestó a favor de los exámenes de barra. ¿A qué le temen, si están bien preparados, ah?

Que Erika todavía se siente Canciller. No ha tomado conciencia de que ya no lo es. Viaja, y habla, como si aún estuviera en funciones oficiales. Este exceso no es bueno para ella, y tampoco para el país.

Que en Chiriquí están preocupadísimos con la contaminación de ríos y de múltiples acueductos rurales. Gobernación, y Junta Técnica, tienen que meterse de lleno en esto, o una epidemia nos golpeará a todos.

Que el presidente del Colegio de Abogados, propuso crear otro Ministerio para manejar exclusivamente el tema Justicia, y ardió Troya. ¿Más burocracia? gritaron. Hasta sus propios colegas le cayeron a piñazos.

Que por la misma causa, otro que ha recibido una buena tanda de palazos es el Ministro Concepción. En Gabinete pidió que le crearan un nuevo Viceministerio de Ambiente. Más plata en salarios y beneficios.

Que tres de cada 10 venezolanos varados aquí, piensan quedarse aquí. Lo están diciendo abiertamente. Samira debe aplicar los controles.

Que algunos negocios olvidaron lo importante que es el arroz para los panameños. Pagarán multas de $25 mil.

Que los funcionarios del Complejo iban bien, hasta que se les ocurrió impedir el paso de camiones que recogerían basura y desechos médicos. Allí perdieron el apoyo de pacientes, familiares y visitantes.

Que los amigos del cómico Andrés Poveda están que trinan con el estilista que le hizo un “peeling” y le dejó el rostro que parece un “pelao”. El lío es que se ve como de 15 años, pero camina como si fueran 70. ¡Malditos!

Que ayer el presidente de Costa Rica reiteró que si no hay ayuda internacional, cambiará su política migratoria. Muy claro quedó, que los recursos son “para ellos y para sus comodidades”. (Casi te envidio).

Que con tanta gente famosa que parrandea sabroso, y a menudo en Ocú, ¿cómo es que no ayudan al Patronato de La Posada de San Sebastián? Las instalaciones se están cayendo a plazos, poquitito a poco.

Que mañana, grupos sindicales marcharán hacia Clayton, para exigirle a las autoridades de la Caja la inmediata reactivación de la Mesa por el Diálogo del Seguro Social. En guerra avisada no muere soldado.

Que están apareciendo graves denuncias sobre manejos irregulares, con los fondos del FECE, en distintas escuelas secundarias. Al acercarse las graduaciones, padres y alumnos preguntan ¿Dónde está el biyuyo?

Que varios cuadros del ñameñismo, entre dirigentes, exrepresentantes y exalcaldes por lados de Chepo, Arraiján y San Miguelito haciendo maletas para coger Otro Camino. ¡Cuidao' Blandoncity!

Que "La Espía" Isolda, "El Tortugón" y la Juez Baloisa esperan sus invitaciones para la toma de posesión de Lula Da Silva como nuevo Presidente del Brasil, cuna y origen de Jodebrecht.

Que más de 60 millones de brasileños le dieron el voto a Lula. No les importó que lo encarcelaron por lo de Jodebrecht y esos votos se obtuvieron estando en oposición al Gobierno actual.

Que Lula logró más votos que en sus campañas anteriores. Bolsonaro también obtuvo un poco más que cuando ganó en 2018. Casi todo el financiamiento de la campaña de Lula salió de los fondos del Partido de los Trabajadores; Jair se basó en donaciones de empresarios.

Que el fin de semana el PRD tuvo 2 actividades, una en Panamá Oeste y otra en San Francisco de la Montaña, y no eran los mismos participantes, ni era para lo mismo.

Que con el golpe de timón en la Cancillería, se espera que las relaciones entre el Panamá de GobierNITO y el Brasil de Lula Da Silva sean fortalecidas y se note el cambio de cómo nos vean y nos traten en el resto del mundo.

Que la "Katrina" cuequió por twitter a un John Smith. ¡Xuxa!

Que Vivian Valenzuela impugnó la elección de Omar Aizpurúa, en la UTP.

