Que ayer se reportó el deceso del combativo Pedro Montañez, "El Cazador de Morosos de la CSS" y dirigente de los afectados con el dietilenglicol.

Que ahora salió "Desde Ya" Paredes sugiriendo otro camino para el PRD: postular a "Toribio" en vez de a Gaby. ¡El orden del candidato...no altera el resultado y difícilmente gana en unas primarias!

Que "Cheito" Castillo recordó que Carlos Duque, el que llevaba al pueblo adentro, decía en el PRD durante el día hablan de unidad, pero en la noche salen los cuchillos largos.

Que la murga de Realizando Metas ayer en calle 50 coreaba: ¡abran paso que vienen los RM!. ¡Nada de huevos largos, aclaró Camacho!

Que un gurú perredista destaca que "Chiqui" Torrijos parece es el cuco de San Felipe y "La Resistencia", porque los puso a gritar en el cercano Oeste: ¡Unidad, unidad! ¡Por ahora anda en el interior, de casa en casa, consultando para no equivocarse!

Que Manolo Alvarez acaba de publicar la novela "Aguila Abatida", que testimonia el asesinato de Jorge Camacho, el 14 de junio de 1978, poco antes de la llegada de Jimmy Carter a #Panamá.

Que en la carrera de precandidatos presidenciales: "Morticia" lleva 45,693; "Farmacia" Meliton 34,311 y "Movin" Quirós 29,794.

Que un necio reveló que la Magistrada "Abreviada" es oriunda de la tierra de la Berraquera.

Que Latorraca señala que un trabajador que entra a la fuerza laboral a los 21 años con un salario de $1,000, trabaja 41 años y se jubila a los 62. Termina con un salario de unos $1,800 y realiza aportes por $160,000, pero recibe $1,600 por 18 años: casi $350 mil-

Que el "Irritado" sostiene que no hay que ser un fanático de las teorías de conspiración para concluir que hubo una negociación a 3 bandas en los nombramientos de magistrados de la Tremenda Corte y del Tribunal Electoral.

Que los trabajadores de la cementera Argos, de no haber llegado esta madrugada a un acuerdo de última hora, deben iniciar hoy su huelga.

Que en Pedasí afirman que hubo 100% de ocupación hotelera durante el Festival del Toro Suelto. ¡Habrá que hacerlo más a menudo pues!

Que "Old Biden" se apresuró en reconocer a Lula Da Silva como nuevo Presidente del Brasil. Así como Pedro Sánchez de España y otros Jefes de Estado y Jefes de Gobierno de Europa y América Latina. ¿No es que Jodebrecht había jodido todo en varios de esos países?

Que otro chusco dice que en la foto de la reunión de la unidad del PRD en la finca del Mello el sábado, debían aparecer los ungidos y ungidas para el Tribunal Electoral y la Tremenda Corte que fueron sacrificados y así demostrar verdadera unidad.

Que el tándem de "La Sombra" Caraballo y "El Alemán" John Omar está dando resultados, para reprimir delitos, así como cuando uno era Fiscal antidrogas y el otro Jefe de la unidad antidrogas de la Policía Nacional. ¡Ahora le tocó a Dangelo!

Que con la común y corriente revisión que se hace con un cambio de jefatura, están aflorando tantas bellezas de gestión administrativa, que no se extrañen si no habrá de otra opción, que presentar un par de reportes ante las autoridades contra la ex Canciller.

Que un leguleyo de saco suda'o dice que como en lo del IFARHU hubo más faltas a la moral que ilegalidades, y el único interés en los inmorales es que no se conozcan sus apellidos, se está haciendo todo para que el tema se agote con las fiestas patrias.

Que hoy el país arranca en modo fiestas patrias y días libres, como preámbulo de las fiestas de diciembre y fin de año, ya sin mascarillas y sin tanto miedo al Covid 19 como en el 2020 y el año pasado.

