Que ahora a "Mela Gucci2" la conocen como la 4ta. magistrada del Tribunal Electoral y ya le apodan también la Pulice 2.

Que un suceso que nunca debió ocurrir y ojalá no vuelva a pasar, será lo que distraiga la atención con los opinólogos expertos en explosiones de gas en apartamentos.

Que hay quienes alegan que los que hacen pruebas de hermeticidad subcontratan personal no idóneo y los ingenieros solo supervisan. Ya los bomberos tenían reporte de eso y se hicieron los desentendidos, según afirma el "Hípico" Sittón.

Que hoy llega a los "Sin Cuenta", Antonio Roberto Morgan, fundador de los Festivales Internacionales de Cine en Panamá, excónsul en Río Janeiro y Sao Paulo, así como presidente y editor del periodico de la comunidad panameña residente en New York: "The Panama International Times/Presencia Panameña". ¡Preguntan si la fiesta será en el Aman New York!

Que el General Paredes esperó muchos años para sacarse el "buen salto Rubén" de agosto de 1983 ungiendo a "Mr Bull" como el candidato por el PRD para Presidente de la República..."

Que en el sector público hoy solo se trabaja hasta el mediodía y mañana es feriado nacional, lo que significa que esta semana la Tremenda Corte no discutirá que es constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo dice el actual Código de la Familia.

Que todavía nadie puede decirnos si Tío Bobby ya pagó el casi millón de balboas que debe al Tesoro Nacional como evasor condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de la época de "El Tortugón".

Que menos mal que vienen las fiestas patrias, para que los todólogos y ungidos políticos puedan recargar baterías y distraernos con rumores de pasillo, pronósticos y predicciones.

Que "San Bonge" sostuvo reunión con el Comité Pro Carretera Panamá Este sobre los avances de los parcheos paliativos ante el mal estado de la carretera que va de Cañita-Agua Fría-Yaviza; así como el estatus del acto público de esta vía que se hará bajo la figura de Asociación Público-Privada (APP).

Que preguntan si hoy los actos no incluyen la tradicional caminata del "GobierNito" desde Palacio al Cementerio Amador.

Que Valderrama ayer en los actos del Mida declamó y hasta bailó en el arranque de las Fiestas Patrias.

Que ayer James Aparicio y Pedrito Sittón se reencontraron en la vía España frente al Ifarhu y se fundieron en un abrazo de hermandad. ¡Jooo!

Que Stewart "Casi Tortugón" dice que le encanta de Panamá las montañas, el mar, el chicheme y su gente.

Que "El Pelón" Broce celebró ayer sus "Sin Cuenta". ¡Compren 32!

Que MiCultura suspendió ayer una tarde de dianas que tenía para arrancar las Fiestas Patrias, como muestra de solidaridad con sus vecinos de Obarrio afectados por la explosión en el edificio Urbana. ¡Plausible gesto!

