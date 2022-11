Que la deuda desde "Pichulo" Endara, "Toro", "La Doña" Mireya, "Chiqui" Torrijos, "El Loco" y "Tortugón" creció en $22,081. Sólo en el gobierno de la dupla "Cabeza Tibia"-"Gaby Cell", ya ronda los $20 mil millones el aumento.

Que ayer en Manolo de Obarrio parece que sellaban una alianza "Sátanas" Muñoz, el "Picanto" Brea y el "M4" Bolita.

Que los planes de "Orejita" Roux es realizar elecciones de convencionales del CD el 19 de marzo, pero la convención la haría en agosto del 2023, después que se han efectuados las primarias. ¿Y no dizque los convencionales son la máxima autoridad?

Que hay quienes sostienen que la única forma que el PRD repita en el gobierno es que designen a uno de los suyos como vicepresidente de "RM", de lo contrario llegarían de terceros en los comicios del 2024, tal como ocurrió en el 2009. ¡Chilea!

que "Casi Torugón" Stewart dijo que se quedará un rato más en Panamá, tras la próxima llegada de Mari Carmen, la prima de Charlie Aponte.

Que todo indica que con los desórdenes de Fiestas Patrias, el Covid-19 tomó fuerza en Panamá con mayor tasa de contagio, incremento de decesos y aumento de casos.

Que me aclaran que el "Dr. del Ghetto" no está buscando la alcaldía de Panamá y que lo que quieren es enemistarlo con el "Tanque de Gas".

Que "La Espía" Isolda -en el programa del Profesor "Cabreado"- aseguró que no leído ni leerá los Varela Leaks, porque eso era un delito y más bien se lamentó que no se investigara al responsable de la filtración. Todavía recuerdo el chat: ¡Joo...ese puerco se ve bueno!

Que el Dr. Paulino Vigil destaca que hace tres semanas los casos activos del bicho eran 819 y esta semana terminan con 1,594. En 23 días seguidos (13 oct al 5 Nov) hubo 3 muertes (una cada 8 días) y en los últimos 7 días hubo 6 muertes.

Que pronta recuperación a Viriginia Ramírez, quien se sometió a una cirugía. También para el "Cejas" Sittón, en Chiriquí, de parte de Loly Ureta y los "cejitas".

Que Camacho sostiene que hay gente que cuando sale de la pantalla entra en fuertes periodos depresivos y abundantes alucinaciones. La adicción a la fama, también les da por andar de bochinche en bochinche, para ver si alguien le presta atención. ¡Joo! ¿Con quién será eso?

Que "Gaby Cell" se reunió con uno de los dirigentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Que se dispuso llamar a juicio a Chichi de Obarrio, pero no está en el país, se sabe dónde está pero no lo pudieron extraditar, si antes no lo notificaron debidamente habrá problemas, y hace más de una década en Panamá no se puede enjuiciar y menos condenar a un ausente.

Que Panamá es un país de contrastes pero todo encuentra un equilibrio. Uno no es enjuiciado criminalmente por estar fuera del país y otra no es enjuiciada criminalmente a pesar de estar en el país.

Que además de lo que indican las encuestas sobre "El Loco", lo que tiene loco a más de uno es que los diputados Martinelli regresen a Panamá para Navidad o Año Nuevo.

Que "El Tortugón" aún no asimila que los carniceros de ayer serán las reses de mañana, como decía Fulele, con o sin corrección fraterna..."

Que hay preocupados que ruegan que la inauguración del Mundial de Qatar 2022 ayude a aflojar presión mediática con algo de distracción a las masas..."

Que en EEUU se esperan los precios de gasolina más altos de la historia en Acción de Gracias y se estima que superen el récord anterior del "Thanksgiving" de 2012.

Que los Republicanos lograron la mayoría de la Cámara de EEUU y ya cuentan con el escaño 218.

Que ayer partió rumbo a Alemania la delegación que participará en la Olimpiada Mundial de Robótica.

