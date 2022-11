-Que parece que al excanciller "Irritado" se le olvidó lo del Protocolo Diplomático y andaba plomeando a la ministra "Tiny Winey" por lo de su reunión con Mari Carmen, la prima de Charlie Aponte. La boricua solo presentó copia de estilo de sus cartas de credenciales y allí se fija la fecha para la entrega de las Cartas Credenciales ante "Cabeza Tibia". ¿Lo recordó?

-Que los gremios magisteriales no se han pronunciado sobre la situación que se registró con dos docentes y sus alumnos en La Profesional.

-Que los que están circulando los videos del "Cholo" con el jugador C3, deben recordar que es pornografía de menores y eso es un delito.

-Que andan jodiendo a "Lalo" Valdés, porque en su cargo como magistrado se han jugado 9 Copas del Mundo.

-Que "Popi Pachita" reapareció y anuncia para mañana una Tuna de Amanecida por la fundación de Pesé.

-Que por los lados del canal estatal se quejan que a un grupito le dieron bonos de 2,500 palos y al resto solo 140.

-Que los doctores residentes del hospital Regional de David se quejan que cuando están operando no le guardan la comida y no pueden mandar a nadie a buscarla. ¡Saltan garrocha!

-Que ayer en la parrillada Jimmy hubo una reunión de exministros del gobierno del "Tortugón".

-Que los Escritores Independientes de Panamá tienen hoy la feria literaria con motivo de su aniversario, en la biblioteca presidente Roberto F. Chiari, ubicada en el edificio 704 del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena del Canal de Panamá.

-Que alertan sobre las compras de insumos en el hospital de los corazones rotos en la Ciudad de la Centenario. ¡La misma gente en su mismo ambiente!

-Que una de las barras está difundiendo cánticos algo jodidos contra un equipo rival. ¡Cuida'o que esas vainas no producen nada bueno!

-Que hubo acuerdo con trabajadores de la empresa JOCA que mantuvieron por tres días cerrada la vía de Almirante cerrada.

-Que los Phillies acordaron un contrato de un año con "Mundito" Sosa y evitaron el arbitraje.

