-Que Salma Gómez Morales, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, fue la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria . Abigail Betegón, del colegio bilingüe Eben Ezer, de Colón logró el 2do.lugar y Alexis Suira, del colegio Pablo Emilio Corsen, de Chiriquí, quedó en el tercer lugar.

-Que a "Paquito" Sucre le entraron a sombrerazos por asistir a la "Última Vuelta" del Daddy Yankee. Le reclaman que un día antes habló de 6ta. ola del Covid y mascarillas y él andaba campante sin nasobuco como dicen los cubanos.

-Que "Eternina" tuvo lleno completo en finca de Janett Cano para ver con estudiantes, profesores y administrativos el inicio del Mundial. ¡Quiero verlo otra vez...y no es mentira!

-Que Gabriel Castillo retornó a Crítica con sus comentarios sobre el Mundial. Desde "El Escritorio del Comandante" analizó duro y directo el partido de Ecuador vs Catar. ¡Salgan a triunfar!

-Que Maricarmen, la prima de Charlie Aponte, estaba contenta por celebrar su primera gala del cuerpo de Marines en Panamá.

-Que lo “más pior” del Covid, es que faltan los desfiles del 28, eventos artísticos y fiestas de fin de año. O tomamos conciencia, o vendrán medidas y el control que la gente odia. Empezando por el empresariado.

-Que el colmo de los colmos es que taxistas abusadores hayan convertido, la mismísima entrada del Complejo Arnulfo Arias, en una piquera particular. Cuando llueve, los pacientes tienen que mojarse!!!

-Que las felicitaciones al "AnciaNITO", por el veto a la ley que permitía las licencias con doble sueldo, evidencia el disgusto que existe entre muchos panameños con Alcaldes y Representantes, “juega vivos”.

-Que agencias locales turísticas, advirtieron a los Gays locales, sobre los peligros de viajar a Qatar. Muy pocos cancelaron sus planes, y allá la podrían estar pasando muy mal. En guerra avisada no muere soldado.

-Que el país inicia la semana con varios llamados a cerrar la frontera con Colombia. Expertos se preguntan: ¿Con cuál ejército se haría ? Esa es más grande, y con más trochas, que la frontera con Costa Rica. ¡Plop!

-Que San Bonge sale de una, y cae en otra. Ahora se le ocurrió afirmar que son miles y miles los tanques de asfalto que este año ya ha colocado en las vías. De una, y a gritos, le preguntaron ¿Dónde, Rafa, dónde?

-Que es imperdonable la tragedia que viven los pacientes de las salas de Hemodiálisis del Seguro Social. Están clamando por una atención más digna, y completa. ¡Qué desgarradora esta denuncia!

-Que los funcionarios no se están acogiendo al retiro voluntario, porque los montos del finiquito, no son atractivos. Para que salgan voluntariamente del sistema la del Zapato, tiene que elevarlos.

-Que las lluvias continúan, y muchos colonenses cochinones, siguen lanzando basura a las calles. La higiene es salud, y sin ella, no hay en el mundo bomba de agua que pueda impedir las inundaciones.

-Que esta semana se conocerá la sanción de las autoridades, en torno a abusos de dos profesoras en la Escuela Profesional. Las expresiones arrabaleras, quedaron grabadas, gracias a la magia del celular.

-Que el Tribunal Electoral tiene el deber ineludible de decirle al país quiénes hicieron un mal uso de la APP, diseñada para recoger firmas de independientes. Que todos, queden embarrados, no sería justo.

-Que la crisis humanitaria en los albergues de Migración, ya es insostenible. Devuelven a sus países a cien indocumentados, y por allí mismo ingresan 150. Este toro hay que agarrarlo por los cuernos, ya.

-Que la Fuerza Pública debe aclararle al país cómo funciona el sistema de ascensos dentro de la Fuerza Pública. Cada cierto tiempo surgen ascensos, que después son cancelados, sin explicaciones.

Que ya han pasado más de 20 días desde la explosión en el PH Urbana, y a los principales afectados nadie les dice “ni esta boca es mía”. Sensibilidad humana, señores de Sinaproc y de los Bomberos.

-Que esta semana tendremos guaguancó en el tema de la recolección de basura. A las quejas por la mala atención, olfateamos protestas de los empleados, quienes se sienten requete mal tratados.

-Que al Repre de Curundú le van a pasar la factura por andar hablando mucho en TV. Le van a sacar tarjeta roja a los parientes.

