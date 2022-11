Que al hijo de un director de entidad le aplicaron medida cautelar de reporte periodico por presunta posesión ilegal de armas. A dos amigos lo agarraron el miércoles en un local comercial entre avenida Balboa con calle Ecuador y en un maletín tenían el gun, pero aparentemente con permiso.

Que Nicolle Ferguson se convierte en la primera mujer en comentar un Mundial de Fútbol en la TV Panameña. Fue en el partido Catar vs Senegal.

Que Baloisa está anunciando para el martes la audiencia preliminar contra "El Loco" por el caso "New Business". ¡Hay apuestas a que no cumplió los requisitos necesarios establecidos por ley!

Que la "Mela Gucci 2" ordena transmitir todas las audiencias de "RM" y entonces por qué no permite que se transmitan otras que le llaman más la atención a los ciudadanos. ¡Todavía no entienden que ya los casos de "El Loco" no generan rating!

Que anoche agarraron a un funcionario del Ministerio Público de la Agencia Subregional de Atención Primaria de Chepo, en diligencia de entrega vigilada por extorsión, realizada por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, por delito de extorsión.

Que anoche en un restaurante yeye del Casco Viejo se formó un zaperoco propio de quinto patio. ¡Agarrame que le pego!

Que la gente del "GobierNito" gritaba que no estaban cubriendo los vuelos de retorno de los chamos y ahora dicen lo contrario. ¿Cuál es la verdad?

Que hoy habrá una cabalgata de Felipe Rodríguez y su Orquesta por los lados de Boquete. ¡"Cheito" Castillo ya ensilló su Burrito Sabanero para estar de cañón en ese evento!

Que ayer el Municipio de Pedasí develó un monumento en memoria de la Familia Moscoso. ¡La Doña es La Doña!

Que la Alianza del Pueblo Unido por la Vida decidió suspender su participación en las mesas de seguimiento surgidas de la primera fase del Diálogo por Panamá.

Que se ha formado toda una novela tras el reencuentro agridulce de miembros de "Suelta El Wichi", donde Jacky e Ingrid tuvieron su encontrón y revelaron lo que sucedía tras las cámaras. ¡Eran como noches de cuchillos largos!

Que la Iglesia de Panamá compartió con los obispos centroamericanos kits de ornamentos litúrgicos de la JMJ 2019, como un recuerdo que perdura en nuestros corazones.

Que hubo un deceso por hantavirus en Soná. Era un señor de 29 años. Es la segunda muerte por estas causas en ese distrito.

Que ayer se reportó la desaparición de unos manes, pero no estaban muertos...estaban de parranda. ¿Por los lados del Costa Azul?

