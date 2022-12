Que anoche en La Cresta fue la recepción de Mari Carmen, la "prima de Charlie Aponte" y llegó casi todo el gabinete encabezados por "Gaby Cell", presidentes de partidos, "Ambulancia" De León, diputados , el "Feliz" Solís, "Funerario" Leblanc y los hermanos "Germánicos".

Que a la recepción de la "Prima de Charlie Aponte" también estaban unas cinco "comays" panameñas que fueron sus compañeras en el Rosemont College.

Publicidad

Que hoy la gente de Conusi tiene un piqueteo contra la "Mela Gucci2" en defensa de Gabriel Castillo.

Que los electores de Antón prefieren ver la cara de Lourdes Castillo en sus tazas de café que la de Melchor. ¡Alegan que no quieren asustarse de mañanitas!

Que la gente del PRD anuncia hoy la apertura del proceso electoral para las elecciones primarias.

Que "Orejita" Roux dijo sin sonrojarse. que él decide quién será postulado en el CD. ¡Todos pensaban que eran los electores del partido en primarias!

Que hoy no hay reunión ordinaria del Pleno de la Tremenda Corte y para los mal pensados no hay ningún partido programado en Catar y no se discutirá la inconstitucionalidad contra el matrimonio entre hombre y mujer.

Que ¿cuántos panameños y argentinos radicados en Panamá viajarán entre hoy y mañana a Doha, para asistir a la final del Mundial Catar 2022?

Que no fue la eliminación de Alemania, de España, de Inglaterra, de Brasil, de Portugal, de Países Bajos lo que rompió todas las pollas, sino que Marruecos llegara hasta la semifinal del Mundial.

Que a una cooperativa en las tierras de Omar le tienen la lupa por sus transacciones con las cuadros del "Rey de la Selva".

Que un funcionario judicial destaca que ningún cura recuerda cuando fue sacristán. ¡Eso que una otrora gran ausente pretenda que los subalternos deban preguntarle ¿si se pueden retirar? una vez terminada la jornada laboral, es pasar de lo sublime a lo ridículo!

Que funcionarios judiciales en Panamá Oeste están mamados, porque un coordinador se las pasa pidiéndoles plata a cada rato.

Que "Funerario" Leblanc anda preocupado, porque Marcel "Salami" no fue a una reunión por el tema del paro de un grupo de administrativos de la CSS. ¡Bueno, tampoco los diálogos pueden ser eternos!

Que los "Tres Chiflados" Electorales anuncian que 148,327 panameños han cumplido con tramitar su cambio de residencia del lugar donde habitan regularmente.

Que Ronier Ortiz anda más contento que un fanático argentino, porque la AMB y Gilberto Mendoza, lo designaron miembro del equipo legal de esa asociación, que celebró su centenario en la Florida. ¡Suena la campana!

Que un alcalde del puente para allá le apodan el man de la tropa y se la pasa de fiesta en fiesta. ¡Ponte a trabajar!

Que el "Dr. del Ghetto" realizó ayer un acto en cumplimiento de la ley 291 del 31 de Marzo de 2022 que contempla el 20 de Diciembre como Día de Duelo Nacional. Al evento concurrieron miembros de la Comisión del 20 de Diciembre de 1989 , diputados, familiares de los caídos durante la invasión y funcionarios.

Que el jinete panameño Rubén Silvera celebró su victoria número 1,000 en su carrera, tras un evento en Parx Racing, en Pensilvania.

Que Erick De Icaza, "El Gigante de la Salsa" está celebrando 40 años de carrera radiofónica. Recibió saludos del "Diablo" Oscar De León y de la Dimensión Latina. ¡Recordandio los tiempos de "Mucha Oreja!

Contenido Premium: 0