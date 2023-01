Que con bastante reserva, continúan realizándose encuestas sobre preferencias, en varios circuitos electorales. Esta vez, con resultados contundentes. Los favoritazos de ayer, son los rechazados de hoy.

Que las disputas en el PRD arrancaron temprano. En Arraiján, “en esta esquina” Rogelio y Nando. “En esta otra”: Kayra y su príncipe importado. Siguieron los chispazos, en el fin de semana. Campaña comenzando.

Que “Catín” Vásquez unió ayer su voz al coro de los pájaros de mal agüero, quienes con pesimismo están pronosticando que este 2023 -económicamente- será muy difícil, para Panamá, y para los panameños.

Que se confirmó la primicia: "FrankenBerry" estará a cargo de "Radar". "La Brujita" Sabrina regresará en marzo con "Hablando de Frente" que tendría duración de media hora. Lo de "Culantro" está todavía en veremos por las antiguas diferencias que vienen desde hace "Eras".

Que por amor a la UNACHI, "Eternina" debe deponer la intención de reelegirse en el cargo. ¡Demasiados escándalos! El mismo Caraballo y la Fiscalía Anticorrupción la investigan.

Que cada día es más evidente la división entre los jubilados del país. Mientras no se pongan de acuerdo entre ellos mismos, muy poco podrán conseguir.

Que en el MEDUCA no han visto con buenos ojos, que la banda de La Primavera de Veraguas, que participó en el Desfile de las Rosas, no luciera primordialmente la bandera de Panamá. Nada debió reemplazar al símbolo de la patria.

Que los residentes de “Condado del Sur”, en David, no están dispuestos a que les tumben un árbol precioso que es leyenda en la barriada. Los urbanizadores quieren derribarlo de Fidanque, a Toledano.

Que la izquierda debe promover que las antiguas que firmas del FAD se canalicen a favor de Maribel precandidata independiente a Presidente. ¡Unidad,Unidad,Unidad!

Que con lo de las luces de navidad en la capital, hubo negligencia comprobada. El tiempo de las excusas, ya pasó. Ahora, sanción y descuento en el pago.

Que la relación entre el Alcalde y la Vicealcaldesa de Dolega, se perdió para siempre. Se han dicho de todo, y más. Después de tanta ofensa mutua, será muy difícil que recuperen una confianza indispensable.

Que un necio de las redes tenía tal nivel de obsesión con Fergie, que se atrevió a preguntarle “con quién dormía cada noche”. Tremenda sorpresa se llevó con el pa´tras, de la diva. Con un consolador, dijo.

Que el horario que limitaba el acceso a las playas, era discriminatorio. Gracias a Dios que a la Gobernadora Smith se le encendió un foco de lucidez, y sentido común. El airado rechazo casi que la deja sin cargo.

Que a David Saied lo tienen con las manos en la cabeza. Como si no fueran pocos, los líos en los que se mete de “motus propio”, ahora le han revivido como si fuera reciente, una entrevista de hace 5 añitos.

Que a tiempo y en tiempo, los bomberos aeronáuticos están advirtiendo que no cuentan con los recursos mínimos indispensables, que garanticen respuestas adecuadas en caso de emergencias. Así mismo.

Que los Gunas están amenazando con acciones de fuerza, si el Mingo no deja en libertad a varios de ellos, presos luego de encontronazo con agentes del Senafront. Roger Tejada, además, los dejó plantados.

Que ayer en un especial de KW el periodista Emilio Sinclair le pasaba datos precisos al historiador Rommel Escarreola sobre los hechos del 9/1/1964. Fue un gran programa, muy didáctico, y bien hilvanado.

Que para el 11 de mayo vendrá a Panamá el Romeo Santos.

Que Isabella Bermúdez Nieto, representante de Colombia, se coronó como la Reina Internacional del Café. La panameña Ashley Díaz obtuvo el título de segunda princesa.

Que el gobierno incurrió en Fakes News con lo de la llegada el domingo del crucero más grande del mundo: el Wonder of the Seas.

Que Francisco Echavarri Hernández, quien estuvo por Panamá, acaba de ser nombrado subdirector general de operaciones del Metro de México, tras el choque de trenes que dejó un muerto y al menos 106 heridos.

