Que ya andan promoviendo la Copa de Golf MOP-Sabonge, por la gran cantidad de hoyos que hay en las calles. ¡Malditos!

Que el "Timbalero" Lombana sostiene que cuando el PRD gobierna a sus socios les va mejor". ¿Cómo así?

Que Franklyn Delano Robinson sostiene que la boda de Sheldry fue hermosa, divina, esplendorosa, espectacular, radiante, elegante, fina y despertó en él las ganas de casarse, pero como quiere quedar limpio, su boda será en el Decamerón. ¿Y con quién a ver?

Que ayer apareció una curiosidad en la Gaceta Oficial. Se promulgó un resuelto del Ministerio de Educación 62 años años: del viernes 30 de diciembre de 1960 que autoriza la creación y funcionamiento del Instituto Pedagógico de Las Cumbres y a la vez otro resuelto, también del Meduca, pero del 30 de diciembre de 2022, que legaliza el cierre absoluto de ese plantel.

Que a los empleados de los Juegos Panamá 2022 (que en paz descanse) nunca le pagaron su liquidación. ¿Qué pasó MITRADEL?

Que Raisa fue tendencia ayer, pero no por encadenarse a un árbol, sino al denunciar que la Minera sigue sacando metales, a pesar de no existir contrato.

Que Juan "Digo" le cuestionó a Fede-Rico, porque si el gobierno tiene una pila de abogados, tiene que andar contratando bufetes locales y extranjeros para el tema de la minera.

Que no inviten a la misma fiesta al actual diputado del 4-4 Gonzalo González y a "Lucho" Gómez, pero no el de San Miguelito, quien aspira a una curul en el circuito chiricano.

Que muchos querían estar sentados al lado de "El Gato" en la inauguración del estadio de Tijeras, en Boquerón. "El Gordito" Médica, rival de Tonin en las primarias del PRD, llegó con una gran comitiva al cuadro de pelota.

Que desde ayer hay cierre parcial de la avenida Justo Arosemena a la altura de la escuela República de Venezuela de 6:00 p.m. a 5:00 a.m.

Que después que en la "Cueva" trajeron de conferencista paisa que representó a varios duros para hablar de extinción de dominio, el "Comando" Pino y "La Sombra" Caraballo respondieron presentando a una exjueza de esa materia en Colombia.

Que lo cierto es que Pino está cargando solo ese motete de la extinción de dominio, cuando en todo caso ese paquete es de "La Sombra" y de la "Mela Gucci2".

Que en la biografía Mayín hay un relato de comunicación entre un piloto de avión y un militar de las Fuerzas de Defensa, que reclama el retorno del avión, porque llevaba una mercancía peligrosa...era la hoy diputada, quien dijo entonces: ¡no me devuelve nadie!

Que las honras fúnebres de Elia Quiodettis, ex diputada suplente del Panameñismo, exgerente de Cofina y ex secretaria general de la CSS, serán mañana a las 11:00 a.m., en la iglesia San Gerardo de Mayela, en Chanis.

Que los inversionistas minoristas y profesionales esperan que el cobre sea la materia prima de mayor rendimiento este año, superando al oro, el maíz y el petróleo crudo, según la encuesta MLIV Pulse de Bloomberg.

Que el Departamento de Justicia de USA demandó a Google, por monopolio publicitario.

