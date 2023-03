Que Francisco Ameglio se postuló como precandidato presidencial de Realizando Metas. ¡Ya van dos: "El Loco" y él!



Que Javier Acha y "Machete" reta a los candidatos presidenciales que digan claramente qué van hacer con el sistema de pensiones y o que digan que no harán nada, esperando que quiebre. ¡Dura esa!

Que "El Gavilán" "Orejita Sin Subsidio" ha reservado 24 de 71 candidaturas a diputados (el 34%); 32 de 81 alcaldes (40%) y 167 postulaciones a representantes de 701 (24%).



Que un ex representante de corregimiento capturado durante la operación "Fuego" por su presunta vinculación a caso de droga recibió medida cautelar de depósito domiciliario. ¿Y eso?



Que Mi Jefecito "El Griego" me puteó, porque me comí ayer una letra en la glosa sobre "El del Zaratí", al que de paso hay que pedirle disculpas. ¡Me puso 10 pechadas y me mandó memo!



Que "Diente Cool" Alemán ya es abuelo. ¡Abuelito dime tú!

Que la pelea por la secretaría de la mujer en el CD es entre una pupila de Morgan y Morgan y otra de Igra. ¿Y Alvaro a quién apoya?



Que "Yayi" Carles figurando en la lista de "Super Ministro" en el equipo de un candidato presidencial. ¡Coño con la velocidad de Rafael, no habrá tiempo para el hueveo!



Que "Nibol" Galindo tuvo que entrar a auxiliar a su pariente "Chencho" en las negociaciones del tema minero. ¡Uno hacía de policía malo...el otro de policía bueno!



Que un chusco destaca que al cambiar el "GobierNito" el año 2007 al 2018, como base para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB), se mejora la relación PIB-Deuda y por ende la calificación.



Que un necio señala que "Chiqui" Torrijos anda como Piqué. Cambio un Rolex como el PRD por un Casio como el PP.



Que el que se estuvo casando por "Macondo" fue el exbasquebolista de la NBA, Berry Walter.



Que falleció en Panamá el periodista venezolano Hugo Santaromita, aquejado por problemas de salud. Era un hombre apasionado que cuestionaba fuertemente al chavismo y a sus seguidores.*



Que Alfredo H. Remón fue designado administrador de la AIG, tras la salida de "Aceite" De Oliva.



Que "El Patrón" y Jimmy preocupados, por la competencia que enfrenta su hotel frente a La Merced con "La Compañía" y el del antiguo Clases y Tropas.



Que el jardinero Luis Castillo hizo tremenda atrapada en la quinta entrada del partido entre Panamá y Taiwán. Ante un largo batazo chocó aparatosamente contra su compañero José Ramos, pero por nada soltó la pelota.



Que cuatro exbanqueros de la filial suiza del banco ruso Gazprombank, fueron a juicio por no verificar adecuadamente cuentas abiertas a nombre del violonchelista ruso Sergei Roldugin, de vínculos de larga data con Vladimir Putin. Se menciona a una compañía en Panamá.



Que la Tremenda Corte dio a conocer un audio y video por el Día Internacional de la Mujer, y le han pegado hasta con el taburete de "Cabeza Tibia" al grado que llegó a la censura.



Que una de las fanáticas de MOTIN y del Diario de la 12 de octubre, ahora elogia a rabiar a "La Soviética" Russo por su salvamento de voto en el fallo que declaró constitucional una norma del Código de la Familia.



Que el voto razonado de "CERPADEM"Arrocha en lo del matrimonio igualitario no lo ha leído nadie, ni Calle Arriba ni Calle Abajo. No quedó bien ni con tirios ni con troyanos. Le falló el cálculo.



Que Harry, el que acusa sin imputar antes, no quiere que le pregunten su opinión acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer.



Que ahora que Norwegian Cruise Line se va de Panamá, muchos extrañan a Salo, el de una "cosa es una cosa y otra cosas es otra cosa".



Que el informe de la Casa Blanca al Senado sobre la lucha antidrogas elogió la gestión del "Comando" Pino. ¡Pare firme, que no son curvos!



Que luego que la Minera aceptó pagar el mínimo indispensable al Tesoro Nacional como regalías, no le queda excusa a Tío Bobby para pagar el casi millón a la DGI tras ser condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón".



Que aeropuerto de Tocumen entregó al Tesoro Nacional $5 millones en concepto de dividendos correspondientes a la vigencia fiscal del año 2022. Es el primer pago tras la pandemia.

