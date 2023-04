Que a partir de hoy arrancan las campañas internas, en los partidos políticos que se disputarán las elecciones de Mayo del 24. Una guerra de trapos sucios e insultos, es exactamente lo que no se quiere.

Que las condiciones del Hospital de Las Tablas, no mejoran. Los médicos y enfermeras no saben de quién pegarse para lograr que medio atiendan a la población enferma. “Paquito” debe darse una vuelta.

Que todo parece indicar que hoy se reactivan los esfuerzos de la Tremenda Corte, para imprimirle impulso procesal a todas las causas por admitir y admitidas contra diputados principales y suplentes.

Que el repre de Wargandí interpondrá hoy su denuncia contra Arquesio.

Que "Totito" Ameglio lanza mañana su precandidatura presidencial por RM.

Que hay sospechas de que la demora para proclamar los resultados de las elecciones en el CD, es para demorar la celebración de la convención. ¡El que tiene miedo que se compre un chihuahua!

Que en las redes sociales están apareciendo tantas mentiras e inexactitudes, que el Tribunal Electoral debe crear un Centro de Orientación donde los ciudadanos encuentren la verdad en cada escándalo.

Que durante la Semana Mayor corrió como pólvora una versión según la cual, el retiradísimo General Paredes abandonará al Timbalero y a MOCA, para refugiarse donde El Chiqui. ¡Ya sería su V Buen Salto!

Que según la encuesta Feb.23 de Ramson&Cia.Ltda. los panameños escuchan al mediodía 3 espacios: Trocha Abierta, Haciendo Radio y Habla Ahora. En ese orden: Exitosa, KW Continente y Telemetro Radio.

Que a Aniano no le gustó que en la discusión del proyecto #747, la CSS no dijo presente. Y al resto no le gustó que, una vez más, los dirigentes fueran los mismos. Ni un solo rostro de relevo.

Que las empresas dedicadas a la comercialización de energía eléctrica, deben mirarse en el espejo de las masivas protestas por falta de agua. Los constantes apagones, “tienen kabreada” a muchísima gente.

Que “La Chechi” revolucionó las redes con sus cuestionamientos de ayer. Cierto es que pagó su deuda con la sociedad, pero...

Que hora que salieron unos detractores a decir que el proyecto de extinción de dominio es para persecución política, el Cmte. Pino reiteró que saquen la seguridad de la política barata.

Que directivos de APEDE jamás pensaron que al solicitar mejoras en la Caja, recibirían un “pa’tras” en el que les exigen, antes de criticar, ir a pagar los muchos $millones que empresarios adeudan en cuotas.

Que nadie sabe con qué cara regresarán , el Director y subdirectores del Colegio Francisco Beckman, si el MEDUCA les suspendió cargos y sueldos.

Que Juan Vergara, líder los porcinocultores, dijo que algunos desean que ellos agarren “por el pescuezo” a los funcionarios. ¿Cómo así? Trató de animales, a la gente del MIDA.

Que en el lío por la falta de agua en el West, el IDAAN culpa a promotores que construyen barriadas sin orden. ¿ Quién les da el permiso? El MIVI dice que el Municipio, y ellos que los Bomberos. Puro peloteo.

Que esta semana vienen dos batallas: agua para el pueblo y Prima de Antigüedad para los funcionarios.

Que el documento en que se basó el proyecto de ley 625 de extinción de dominio es una Ley Modelo para América Latina del 2011 confeccionada a instancias de la UNODC y de CICAD - OEA, sobre Convenciones de la UNODC que tienen más de 20 años.

Que la UNODC en septiembre de 2021 celebro en Viena, Austria, una reunión sobre Recuperación de Activos para discutir la extinción de dominio o el decomiso sin condena y previamente envió un cuestionario a todos los países firmantes de las Convención de Viena, de la Convención de Palermo, de la Convención de Mérida y de la Convención de Nueva York.

Que solo 43 países respondieron el cuestionario, entre esos, Brasil, Chile, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Paraguay y República Dominicana. Panamá no respondió el cuestionario de la UNODC sobre recuperación de activos, extinción de dominio y decomisos sin condena y es probable que no haya participado en las sesiones de septiembre de 2021.

Que tanto la Comunidad Claretiana como la Arquidiócesis de Panamá han hecho gala de prudencia y cautela, sin dejarse llevar por las calenturas afiebradas del Diario de la 12 de Octubre.

Que parece que "La Chilindrina" Gómez está usando tácticas de los desaparecidos vendedores de enciclopedias para recoger el mínimo de firmas necesarias para volver a ser candidata a diputada independiente, más la exposición mediática gratuita que le brindan en la radio y televisión para hablar de cualquier tema.

