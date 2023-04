Que todos los precandidatos presidenciales de Panamá deben repasar la célebre frase de James Carville, asesor de Bill Clinton en la campaña de 1992: ¡"Es la economía, estúpido!".

Que la foto del fin de semana fue la de "El Gato" Benicio, "Bolota" Salazar y "Huevito" Pineda apoyando y aplaudiendo a Gaby en Bocas. La "Resistencia" se fundió o entró en cortocircuito, luego de gritar ¡Vamos con todo!

Que tal como pronosticó esta columna, lo del tema de los migrantes en Panamá será el plato fuerte de la campaña electoral en USA. Ya hay corresponsales gringos metiéndole el ojo a los migrantes que vienen de China.

Que ya se tienen nuevos detalles de la autopsia de la asesinato niña Lina. ¡Habrá un giro en el caso!

Que lo cierto es que "Bolota" con su suéter negro "Hugo" y su gorra blanca prestada con la frase: ¡Gaby", se notaba incómodo y el "Chino" Sucari, casi que lo obligó a mostrar con sus dedos el No. 4.

Que la semana cerró con decenas de nuevas solicitudes para construir miles de casas en el Oeste. En paralelo, crecen los comercios donde se vende agua embotellada, y carísima. ¿Quién investiga esto?

Que el Ministro de Ambiente, y la Administración de Aseo, nos deben una explicación. ¿Ninguno supervisó el trabajo de URBALIA? ¿Por qué fue necesario declarar un Estado de Emergencia en el crematorio?

Que Yamilca Chirú puso el dedo sobre la llaga, al denunciar ayer que a gente del “GABYcell” también la están presionando los allegados a Crispy, enquistados en altos cargos del Gobierno. ¡Esto se pone bueno!

Que después de la última huelga, las relaciones entre bomberos y Jefes, no han quedado nada bien. El MEF pudo probar que los aumentos no se dieron oportunamente, porque a lo interno los engavetaron.

Que la estrategia de la campaña de Gaby es tirarle plomo a "RM" y a "Chiqui" Torrijos, que son los que están arriba en las encuestas. ¡Los ex no se dieron por enterados!

Que "La Ficha" Vivian reapareció ayer en una reunión de campaña de "Chiqui" por los lados en Chepo.

Que los candidatos que se postulan en primarias, deben leer el artículo 356 del Código Electoral, que advierte que si pierden, no pueden lanzarse a ningún otro cargo de elección por otro partido, a menos que su colectivo lo autorice.

Que Rogelín ya va a cumplir 4 años al frente del MIVI, y todavía el país no cuenta con su primer plan de Ordenamiento Territorial. No se sabe qué está esperando, o qué atrasa la tan necesaria promulgación.

Que la Alcaldía de Panamá ya es la manzanita de la discordia en la Alianza CD, PAÍS y Panameñismo. Al gran “Toto” ya le dejaron bien claro que el candidato final, no será quien él decida unilateralmente.

Que Olmedo Guillén estremeció al CD al asegurar, este fin de semana, que controla el 70% de los votantes en ese partido. 7 de cada 10 militantes le darán el voto, dice él. ¡Que le pongan la banda, ya!

Que por casas y calles de barriadas cercanas al Cerro Patacón, han aparecido unas ratas Tamaño XXL, que están obligando a muchos a mudarse. Están tan obesas, que es fácil cazarlas, pero igual aterran.

Que todavía faltan un par de aumentos más, en los intereses que cobran los bancos por préstamos y servicios de financiamiento. Impactan un año después de lo ocurrido en el Norte, y todavía no terminan.

Que el keniano Hosea Kiplagat venció cerradamente a Jorge Castelblanco, en el medio maratón Hacienda San Isidro.

Que salió una encuesta presidencial que pone a Camacho Castro de 2do. después de "El Loco".

Que a la Fiscalía Electoral le han pedido investigar, si es legal o no que Ronny Rodriguez, Alcalde de Arraiján, haya pedido el voto a sus copartidarios, en horario oficial y desde su oficina. ¿Empezamos mal?

Que en las últimas 72 horas se le ha vuelto a recordar a los funcionarios, que todo aquel que desee incorporarse a la campaña de Gaby Carrizo, TIENE que renunciar a su puesto en el Gobierno. ¿Más claro?

Que el cierre inconsulto de la Cinta Costera, para un torneo de ciclistas, kabreó a media humanidad en los últimos días. ¿Qué es lo que no entienden? Son muy impopulares, y provocan un rechazo monumental.

Que un informe ultra confidencial reveló nombres de famosos que compran tierras, en la ANATI y pagan bicocas. Millonarios, políticos, artistas y comunicadores sociales sobresalen en la gran danza de los m2.

Que "El Barrendero" Rubio, después de ser democristiano, ahora quiere correr como diputado del ñameñismo en el 8-3.

Que cómo es eso que un Procurador al que le faltan 20 meses va a nombrar un Fiscal Nacional de Extinción que se lo deben calar dos presidentes y dos asambleas. ¿Y los 3 nuevos magistrados serán por períodos escalonados o todo por 10 años?

Que un leguleyo, luego de leer el nuevo proyecto de extinción de dominio, prefiere el de Pino. Retrocedemos al dejar un solo Juez que conozca todo en la primera instancia, desde las incidencias, lo intermedio y la sentencia.

Que también se advierte que ninguna autoridad judicial extranjera cooperará con solicitud de autoridad administrativa panameña en materia de extinción de dominio, pues no son homólogos.

Que en la jurisdicción administrativa, dentro y fuera del Código Administrativo, están los jueces de paz, los jueces de tránsito, los jueces nocturnos, y ahora estarán los jueces de extinción de dominio. ¡No son homólogos de jueces civiles o jueces penales!

Que para muestra un botón, sigue diciendo el mismo chusco leguleyo: en USA, estar en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro no es lo mismo que estar en una lista del Departamento de Justicia.

Que hasta hace 5 años atrás, no era posible tramitar una asistencia judicial por evasión fiscal, pues en Panamá no era delito y no era atendido por la jurisdicción penal, sino por la jurisdicción administrativa tributaria.

