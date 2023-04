Que un exmandatario perredista comenta entre sus allegados que Gaby movió sus fichas con María Eugenia para que si uno de los casos de "RM" llega a Casación a la Corte, salga antes de diciembre y así afectar las aspiraciones presidenciales. ¿Acaso las elecciones las deciden tres magistradas o el pueblo panameño?

Que un experto sostiene que más que una ley de extinción de dominio, en Panamá se necesita que se cumplan las leyes existentes y se atienden con prontitud los requerimientos de información que hacen otros países y qu son atendidas el día del huevo.

Que en el FBI de California, un cholo que no es del Chorrillo está cantando más que Rubén Blades. Acá, aumentan los arrestos, capturan caletos y cargamentos, allanan mansiones y mucha gente tiembla.

Que el consultor de campaña Alejandro Rodríguez le reveló al Profesor "Cabreado" que Avidel está en la esquina de "Chiqui" Torrijos; Paco Varely con Gaby; y Mauiricio De Vengoechea y Andrea De Anda con "Orejita" Roux.

Que desde cuarteles de la Policía Nacional se “liquean” decenas de solicitudes al Ministro Pino para que se les provea nuevos uniformes y útiles. Los actuales están desgastados, y no aguantan una puesta más.

Que el rigor de la seguridad en el Tren del Metro está en panga. Algo importante se ha relajado cuando las violaciones se repiten, y los responsables del tema, nada hacen. No jueguen con la vida de la gente.

Que "Huevito" debe aclarar los de los panel Toyota pintados con propaganda de su campaña política, porque sino la "Resistencia" se le puede fundir.

Que la proyectada Ley de Extinción, sigue bajo fuego. El único que intentó medio que defenderla, fue el Ing. Leo Gutiérrez quien dijo que escucha críticas, pero que ningún cuestionador propone algo a cambio.

Que mientras empresarios de la construcción muestran fotos, copias de cheques y otras pruebas importantes, el alcalde de colón pretende negar que los pandilleros se han tomado varios proyectos. (aló, Alex Lee, ya es hora de despertar).

Que a Publio, el de la DGI, le están exigiendo que publique el boletín tributario. Empresarios y patronos decentes, consideran necesario que se sepa quiénes no están cumpliendo con el fisco. Ya son muchísimos meses sin aparecer.

Que por acá, Catín no ha aclarado lo expuesto por el compañero Petro, en el salón oval de la White House. Alguien tiene que explicar ¿cómo es el interés paisa de llenarnos la provincia darienita con una flota de trenes?

Que Juan Diego, sin pelos en la lengua, les pronosticó a los responsables de descentralizar fondos oficiales que tienen que corregir sus pasos, o en breve estarán subiendo y bajando escaleras en el MP. En guerra avisada, no muere soldado.

Que esta semana, por lo del Sica/India, tendremos aquí más de 8 cancilleres de la región. Además, el alto nivel de los 150 empresarios del gigante del Asia del Sur que revisarán oportunidades para hacer negocios es la mejor noticia del año.

Que están desmintiendo que la capireña Yanibel pretenda bajarse de su candidatura a la Presidencia de la República por el CD.

Que en la novela policíaca del Zequi y sus queridas, al que quiera saber cómo estaba libre con una condena de 80 meses de prisión, que le pregunten a la Sala Penal de la Tremenda Corte, pero no al "Inmanejable de la Prado", que no quiso admitir la casación a su favor. La pena por pandillerismo no está en firme, pues aún no ha concluido la Casación que finalmente se admitió.

Que la defensa del Zequi estuvo en tres y dos al pedir casa por cárcel, pues no sabían cuál domicilio proponerle al Juez de Garantías, sin que se enojara un par de personas

Que de los 11 aprehendidos en lo del Zequi, quedaron detenidos provisionalmente 7, o sea, la mitad más uno de los allanados. Falta ver si de los 11 cuántos llegan a acuerdos de pena o de colaboración o son sobreseídos y los que lleguen a ser condenados.

Que los de Zequi será la prueba de laboratorio de si realmente se necesita la extinción de dominio, para afectar una propiedad adquirida al margen de la ley, sin que sea necesaria una condena penal, al haberse iniciado un proceso penal por una modalidad de crimen organizado.

Que hay inquietud con el sistema cooperativo, porque la DGI les quiere imponer la facturación fiscal. Por ley las cooperativas están exentas de todo gravamen, contribución, tasa o arancel. Si la DGI requiere información es el IPACOOP el organismo.

Que hoy se inicia el debate de extinción de dominio en la "Cueva", sin embargo hay quienes están como Santo Tomás: "Ver para creer". Los del "comando" Pino están listos para atajar los goles. ¡Firmes que no son curvos!

Que "Socorrito" Vásquez llegó a los "Sin Cuenta" y el fin de semana tuvo una reunión selecta para celebrar.

Que la panameña Joselyne Edwards fue inundada por ataques en línea después de la polémica victoria en la UFC.

Que el constructor neozelandés Marcel Syron sufrió hace casi un mes un accidente al zambullirse en una piscina en Panamá y sufrió graves lesiones en la columna.

Que las ventas de álbumes de vinilo e Estados Unidos superaron las ventas de CD por primera vez desde 1987.

