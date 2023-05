Se Escucha Por Ahí

Que Mireya salió el ruedo político y dijo que con ella no cuenten en una alianza de ñames con "Chiqui" Torrijos. ¡Ese es como el agua y el aceite!

*

Que "El Rayo" Fonseca anda preguntando sobre las relaciones de Borton's. ¡Que me parta un rayo!

*

Que "Morticia" alega que lo de la minera la tiene con insomnio. ¡Joo!

*

Que Mr Saik está preparando su cumpleaños con "El Maletinazo Music Fest". ¡Ay, xuxa!

*

Que en Dos Mares debieron de comprar cisternas para abastecerse de agua.

*

Que "Orejita" Roux lanza el lunes su campaña en el Parque de Santa Ana. ¡Le recomiendan que no repita el discurso del 2 de mayo de 2019!

*

Qu Yanibel lanza su campaña presidencial el lunes a las 5:00 p.m. en Capira.

**

Publicidad

Que un necio del PRD pregunta dónde está "El Rey" León.

*

.Que un chusco le recomienda a "Chachi", enfilar sus críticas hacia el "Peluche" y sus 15 años en la Comisión de Presupuesto de la "Cueva de la 5 de Mayo"

*

Que Baloisa seguirá en el conocimiento del proceso New Business.

*

Que el 15 los educadores realizarán una asamblea para analizar posible llamado a huelga o cualquier otro tipo de acción de fuerza. ¿Y por qué no la hacen un sábado o domingo?

*

Que aclaran que James Aparicio Padre, el de Metro Libre, no tiene nada que ver con la campaña de "Chiqui" Torrijos, sino su hijo del mismo nombre.

*

Que "La Brujita" Sabrina viene "De Frente", a partir de mañana. ¡Sacó del archivo a otro Ricardo Alberto!

*

Que Sinaproc mantiene un aviso de prevención por el incremento de oleajes y condiciones ventosas sobre el Caribe .

*

Que Abdiel Solís aclara que su renuncia de los bomberos no tiene que ver nada en contra de nadie ni que exista disgustos en la institución o problemas con el actual Gobierno.

*

Que 39 migrantes proveniente de Darién (18 masculinos, 9 mujeres y 12 niños, fueron captados por Migración en las avenidas de David. Eran 36 venezolanos y tres colombianos.

*

Que familiares de un exembajador chavista depositaron varios millones de euros de PDVSA en una cuenta en Suiza, que administraba a través de la sociedad offshore panameña Furnival Barristers Corp



.*

Que el Inter está interesado en el juvenil volante del Plaza Amador, Didier Dawson

*

Que en Cuba ya algunos están inventando un combustible a base de plástico para operar las motos.¡Caballero, eso está de pin... y cepillo!

*

Que por los lados del Ipacoop hay versiones sobre persecución laboral. ¡Ojo con eso!

*

Que un sapo judicial se pregunta cuál es el compinche entre la fiscal del West la misma que desconocía el término “revocatoria” y el tinterillo acusador que de paso mantiene un voluminoso record policivo.

Contenido Premium: 0