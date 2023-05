Que los fabricantes de chips de semiconductores de EEUU buscan mudar Panamá las etapas finales de la fabricación de sus chips, conocidas como ensamblaje, prueba y empaque (ATP), que se concentran en el Este y Sudeste de Asia.

Que un jodedor del Club Unión -tras escuchar a Ricardo Alberto en el programa de la "Brujita" Sabrina- exclamó que ese "Submarino" Arias, no hace nada que no esté fríamente calculado.

Que entre los viejos ricachones ya identifican a un área del Club Unión como "La Terraza del Flautista".

Que entre los ñameñistas no cae para nada bien que Willy, el de las "Bermudas", se resista a utilizar los símbolos del partido.

Que todo indica que "Pachi" se va con "Chiqui" Torrijos. "El Toro", "Dino" Doens y "La Chola" Balbina están con Gaby.

Que luego de los misiles y denuncias electorales, “Yo Digo Rogelio”, durante el fin de semana en gira de trabajo, motivó a su gente y pidió olvidar las investigaciones, porque ya todo está hablado, controlado y resuelto. ¡Ploff!

Que hace una directora de un ministerio de Plaza Edison en la ciudad del merengue y la bachata disque en preparativos para un foro internacional cuya sede es Panamá.

Que la salud no se hacen bromas ni se toma a relajo. "El Tortugón" tuvo un desmayo el fin de semana pasado. Ojalá no sea nada grave y no sea la señal de algo para preocuparse.

Que ayer hubo caos en las citas de la CSS. El correo del call center no pudo confirmarlas y se perdieron. Otros llegaron y no los atendieron, como en la policlínica Carlos Brin.

Que se pospuso la audiencia Lava Jato. Ahora la defensa tendrá más tiempo para tener a mano pruebas del Brasil y para que la Fiscalía lea la Vista Fiscal 001 del 1 de noviembre de 2021 del Magistrado Fiscal "Cesc" Fábregas sobre blanqueo de capitales.

Que curioso que el Papa Francisco, cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y el Rey Carlos III, cabeza de la Iglesia Anglicana, ambos son firmes defensores del medio ambiente.

Que el MOP de "San Bonge" cierra desde hoy y hasta el 23 de mayo el skatepark ubicado en la Cinta Costera III por la ejecución de trabajos de sellado y pintura del bowl o pista de patinaje en tabla.

Que algunos padres paralizan las clases cuando hacen falta docentes. Cuando están completos los nombramientos también paralizan clases por algún tema de mantenimiento. ¿Les interesará la educación de sus hijos?

Que le mandan a decir a "Yo Digo Rogelio" que tiene que ser más serio a la hora de cumplir con los pagos por avance en los proyectos de San Miguelito. Nadie trabaja para el inglés y menos con montañas de cuentas pendientes.

Que ahora que el Cmte. Pino está por el Norte, en la "Cueva de la 5 de Mayo", más de 4 padrastros se rompen la cabeza para saber si aparte de reunirse con Alejandro "Mazorka", también se reuniría con la comunidad de inteligencia gringa.

Que lo del calor no es solo en Panamá. También está en Asu y hay temperaturas récord en Europa, que podrían ser una indicación temprana de un patrón climático emergente de El Niño.

Que la derecha chilena triunfó en votación clave sobre el intento de imponer la Constitución 'más progresista del mundo'. El ultraconservador Partido Republicano ganó 22 de los 50 escaños para el organismo encargado de supervisar una reescritura de la constitución del país de la era de Pinochet.

Que en la nueva encuesta de ABC News/Washington Post , el "Pato" Donald logra 44% contra 38% de "Ol-Biden". Incluso los indecisos se inclinan por Trump 49-42.

