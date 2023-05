Que un observador pregunta si hay relación entre las revelaciones del "Piloto de Helicóptero" Feeley y la reciente visita de Wei "A Secas" a la empresa de "Tortugón, S.A."

Que en "El Reventón de la Mañana" hicieron ayer un sondeo de llamadas telefónicas de solo tres minutos. Pincay anunció la masacre: "RM" logró 19, mientras que "Chiqui" Torrijos, "Orejita" Roux y Gaby, La Profe Gordón y "El del Zaratí" apenas sumaron una llamada. Blandón y Lombana nada de nada.

Que la cuña de "RM" sobre sus propuestas del tren de acercamiento a la frontera en cuestión de horas logró más de 600,000 reproducciones y más de 60,000 likes.

Que el "Factor B" dijo que cerró su capítulo con todo lo que se refiere a Martinelli y que lo borró del disco duro. ¡Pasó la página y no se quedó congelada!

Que a Willie Bermúdez le regresó el alma al cuerpo, luego que Vigil anunció que desistió de su candidatura a la alcaldía de Panamá por el ñameñismo. ¡Estaba casi Ko!

Que la "Gallina Fina" Stephanie Cardoze Esposito, es la nueva ficha del ñameñismo para diputada del 8-4. ¡Ayer fue detectada en el Manolo recogiendo los consejos de varios "gallos viejos!

Que #EEUU ofrece recompensa de $10 millones por el pirata informático ruso Mijail Matveiev, sospechoso de ser responsable de ataques cibernéticos a la policía de Washington, escuelas y hospitales para realizar extorsiones por al menos $200 millones.

Que el ex padrastro "Salta monte" de Veraguas, no se metió a competir en las primarias de los ñames en el 9-1 ¿Será que no lo quiere o piensa dar otro salto?

Que la exprimera dama, Ana Mae cumplió ayer los "Sin Cuenta" y hoy celebra el "Pavipollo" Félix Sittón.

Que "Pelucón" Cedeño presentó una denuncia para que se investigue el presunto desvío de fondos a juntas comunales por parte de la Autoridad de Descentralización.

Que el 5 de junio es la "Hora Cero" para EEUU en lo del techo de la deuda.

Que ahora una exempleada demandó por $10 millones al exalcalde de NY, Rudy Giuliani por obligarla a convertirse en una trompetista. ¡Ay, xuxa!

Que "Chemin" está organizando los cuadros de Realizando Metas en "El Roble" de Aguadulce. Se prepara para las primarias en las tierras fel guarapo y la caña.

