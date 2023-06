Que "Huevito" Pineda -sin tener los dedos cruzados- aseguró que "El Micho" es el hombre más honesto y responsable que ha conocido. ¡Báñalo!

Que panameños podrán viajar a #Canadá sin visa, pero solo a los que se les haya otorgado una visa canadiense en los últimos 10 años, o cuenten con una visa vigente de -No Residente- a #EEUU.

Que Ebrahim sostiene que "Orejita" Roux le debe tener un gran "frulo" a la "Capireña" Yanibel, cuando intentan expulsarla en medio de unas primarias.

Que no inviten a la misma misa o culto al apóstol Cleotaldo y la One Two. ¡Los reprendo en nombre del Señor!

Que en las primarias presidenciales de Realizando Metas participaron finalmente 59,156 adherentes, que equivalen al 25.82% y "El Loco" logró el 96.95%.

Que le recomiendan a la "Prima de Charlie Aponte" revisar los cables que enviaba a Washington allá por noviembre de 1997 el embajador William Hugues y lo que decía de "Mela Gucci2".

Que "La Profe" Gordón está a 1, 736 firmas de Melitón "Farmacia". Arrocha lleva 125, 541 y Maribel 123,805.

Que Magda Ceballos, la jefa de Partidos Políticos del Trbunal Electoral, emitiendo criterios sobre fuero penal electoral, cosa que primero no le corresponde y segundo son temas pendientes por resolver por parte de los magistrados.

Que "El Loco" después de escuchar a "Sombrerito", no le quedó dudas de que Gaby está detrás del plan para sacarlo de la carrera presidencial.

Que en medio de un caldeado ambiente político partidista, al Tribunal de Honor y Disciplina del CD no se le ocurre mejor momento para expulsar a una contrincante en las próximas primarias.

Que lo curioso de la decisión 3 a 2 que decide expulsar a la Secretaria General del partido, es que uno de los que votó a favor de la expulsión es el Secretario del Tribunal de Honor.

Que lo otro curioso es la ecuación que lanzó Peter Michael: si Gaby Cell no gana las primarias del PRD, entonces habrá un fallo favorable para "El Loco", y de lo contrario, si gana las primarias entonces habrá un fallo condenatorio pero a balazo.

Que ambas situaciones parecen más que coincidencias: estar preparando la condena contra "El Loco" para no permitirle correr en las elecciones y expulsar a la Secretaria General del CD, para que no corra como diputada.

Que el Dr. del Gheto tiene hoy su caminata de cierre de campaña en Santa Ana y El Chorrillo, culminando a las 6pm en Plaza Amador.

Que el Tribunal Electoral emitió una certificación al santeño Elías explicando que el dinero que recibió de Transcaribe Trading, era una donación y no otra vaina como trató de insinuar el fiscal "Mortadelo" Márquez y que Baloisa se lo permitió.

Que los de Metereología alegan que las lluvias del domingo no fueron tan importantes, pero el problema es que las alcantarillas están colapsadas. ¿Y entonces para qué está la AAUD?

Que para la junta comunal de Don Bosco en las primarias del glorioso, suena fuerte Adelina Miranda, dicen que es el gallo tapao para enfrentar al ungido de Willy.

Que Cheito Castillo fue dado de alta, tras permanecer una semana en el hospital Santa Fe. ¡Ya está listo para las primarias del PRD!

