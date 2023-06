Que anoche en el concierto de Juan Luis Guerra llovió, pero no café. La gente que pagó un billetón tuvo que aguantarse un chaparrón y los del gallinero: bien relax, bajo techo.

Que hoy van a imputar a un sujeto detenido hace ratito en el caso de la niña Aderlyn.

Que se esperas que la jueza Baliza utilice el canal de Youtube del Órgano Judicial, para dar una amplia explicación del país sobre su firma en un documento que le permitió a Henri Mizrachi, salir de #Panamá, a pesar de existir un impedimento.

Que a Emeldo ahora en el Ministerio de "La Sombra" Caraballo, le llaman de cariño "Shakiro". ¡Bueno, pero le falta mucho pelo!

Que ahora resulta que Realizando Metas, es el único partido que tiene call centers y equipos de prensa. ¡Todos tienen!

Que se realizó audiencia para la disposición de 60 evidencias del caso del accidente en Gualaca donde murieron más de 40 migrantes. Eran pertenencias personales, maletas, vestimentas, cargadores de celulares, artículos de aseo. Los pasaportes, cédulas, carnets, serán entregados en las misiones consulares.

Que ahora "Orejita" Roux anda disfrazado de Robin y Batman. ¡Santa cachucha!

Que dice un abogado de saco suda'o que en eso de los testigos que declaran sólo ante el Fiscal con identidad reservada, tiene sentido común que un defensor quiera entrevistarlo en presencia del Juez que va dictar sentencia.

Que tiene sentido común que si el defensor no lo dejan entrevistar ante el Juez que va a sentenciar, al testigo que declaró solo ante el Fiscal, pues el Fiscal no colabora en la citación, lo que haya dicho anteriormente queda como dudoso.

Que una ex Juez de Circuito de lo Penal y que ocasionalmente presidía audiencias de homicidio con jurado de conciencia, una ex Fiscal de Circuito y ex Fiscal Superior Anticorrupción y un ex Director General de la Policía Técnica Judicial, en un fallo de la Sala Penal de la Tremenda Corte, se refirieron al correcto manejo de un testigo de identidad reservada.

Que será interesante explicar cómo es eso de tener fuero penal, pero que no se aplicará para 2 procesos penales. ¿Igual que el Principio de Especialidad? ¿o que una admisión es una imputación? ¿y que se puede acusar sin antes imputar? ¿o que la defensa no tiene oportunidad de entrevistar ante el Juez que va a sentenciar a un testigo que declaró solo ante el Fiscal?.

Que todo está grabado en audio y video: lo de la admisión es imputación y que se puede acusar sin antes imputar, lo del principio de especialidad y lo de no facilitar que la defensa entreviste ante el Juez que va a sentenciar a un testigo que antes declaró solo ante el Fiscal.

Que un chusco comenta que se necesitan Fiscales como Isaac Chang Vega, Bayardo Ortega, Rafael Guerrero, Carlos Darío Sandoval o Fiscales que los reemplazaron y los que fueron formados en sus escuelitas.

Que un buque de guerra chino escoltó al mercante panameño Heilan Song para que llegara al área segura en el Estrecho de Mandab el 2 de junio, hora local. Los piratas andaban merodeando.

Que un chusco pregunta cómo medios que supuestamente son competencia se coordinan para sacar las mismas noticias para atacar a "El Loco". ¡No sean tan evidentes y guarden un poquito las apariencias!

Que Ingrid tuvo que aclarar que no colocó implantes, sino que se hizo un levantamiento y hasta se hizo una reducción de senos. ¡Mira tú!

Que al fin medio que se rompió la eterna rosquita del Fórum de Periodistas. Entraron "Franken Berry" y Guillermo "El exVerde".

Que la ACP pidió exonerar de impuestos municipales a un consorcio integrado por Cusa y otra constructora y el Concejo de Colón les dijo: ¡nananina!

Que la Profe Gordón ya está a solo 1,187 firmas de Melitón "Farmacia". El lunes amanecemos con Maribel, como en el 2do. lugar de las precandidaturas presidenciales.

Que Rusia le dará oxígeno a Cuba para aumentar la producción de azúcar y ron, garantizar el suministro de trigo vía Prodintorgy, petróleo a la isla, modernizar sus ruinosas instalaciones turísticas de Tarara y venderán productos del Rusmarket. ¡Caballero!

Que "El Pato" Donald debe comparecer el martes en el Tribunal Federal de Miami. Dijo que nunca pensó que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un ex presidente de #EEUU, que recibió muchos más votos que cualquier presidente en funciones en la historia y que actualmente lidera, por mucho, a todos los candidatos, tanto Demócratas como Republicanos. ¡Igualito que por acá y solo falta que el embajador de Panamá en Washington, hable sobre ese caso!

Que "El Olvidadizo" de #EEUU es acusado por Marjorie Taylor Greene de recibir 10 melones para ayudar a poner fin a una investigación contra el grupo ucraniano Burisma.

