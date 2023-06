Que La Profe Gordón está a 21 firmas de Melitón "Farmacia". ¡Hoy es probable que se lo pase!

Que se confirmó la salida del Embajador y Cónsul General en Singapur, Luis Alberto Melo. ¡Fue también asistente ejecutivo de "Chiqui" Torrijos!

Que la casación en los casos de los Repres del PRD ha tomado seis años, lean bien seis años y recuerden bien ese tiempo.

Que Pedro, el del "Café de Sittón", le llamó ayer a Argote "pancista, tonto útil e incoherente ideológico". Luego en el noticiero de Nex dijo que "Mela Gucci 2" era una titiritera judicial.

Que el Ministerio Público dictó un sobreseimiento a favor del abogado Moisés Joel Barlett en una denuncia interpuesta por el dueño de NG Power, José Miguel Dapelo.

Que en mayo de 2016, "Carne Fresca" Valenzuela captó al entonces Tremendo Juez Harry Díaz, saliendo de las oficinas del Grupo Waked, a pocas horas de conocerse una decisión de la Lista Clinton de USA y fiel a su estilo, con sus explicaciones empeoró todo.

Que para esos días, el diario de la 12 de octubre, en su editorial, clamaba y reclamaba la salida del Tremendo Juez Harry Díaz, no solo por su visita a la oficina del Grupo Waked, sino por situaciones pasadas, como por ejemplo, la de ADELAG y el Grupo Triángulo.

Que luego Harry se reconcilia con el diario de la 12 de octubre, cuando fue coautor de acusar sin antes imputar y que se podía recurrir una segunda decisión de no culpabilidad, todo para fastidiar a "El Loco", además que quiso joder a "El Toro".

Que ahora Harry es el abogado que pretende que se interprete la Constitución Política a su gusto, y se confundan conceptos tan claros como lo son la elección en unas primarias, la proclamación como candidato presidencial, el de correr para ser elegido, el de ser elegido y el tomar posesión.

Que en mayo de 2004 el ahora difunto Guillermo Endara fue candidato para Presidente de la República por Vanguardia Moral habiendo dejado la Presidencia el 31 de agosto de 1994 y en mayo de 2014 Ana Matilde Gómez corrió como Diputada por libre postulación, a pesar de estar vigente una inhabilitación para ejercer cargos públicos dispuesta por la Tremenda Corte..."

Que a Harry no se le recibió la impugnación que presentó contra El Loco, pues no cumplió con los requisitos que exige la Ley, uno de esos, es que no cualquiera puede impugnar, tiene que ser miembro del partido político. ¡Eso es hacer el ridículo, pero de gratis!

Que le advirtieron a Harry que no es el primero en intentar presentar una impugnación contra el El Loco, sino el tercero, pero que su impugnación fue la peor presentada. ¡Ridículo más ridículo!

Que "El Toro" no olvida que Harry lo quiso joder en una casación, Chiqui no olvida que fue uno de los que salvó el voto cuando lo quisieron joder por lo del CEMIS, El Loco no olvida que lo nombró en el MEF, como Fiscal de Cuentas y en la Tremenda Corte, y la familia Del Valle lo tiene en la mira ahora que ya no puede amenazar a los jueces.

Que los cónsules se preguntan si el director de marina mercante volverá a celebrar su cumple en el VIP del Real Madrid ahora que Panamá quedó en la lista gris del MOU de París. Todo a la deriva y ellos de rumba por lo alto.

Que el abogado y comunicador Catalino Rosas, presentó su postulación a precandidato a diputado por Realizando Metas en el circuito 8-4.

Que un miembro demócrata de la Cámara sin derecho a voto cometió un desliz y dijo que el "Pato" Donald "necesita ser baleado...detenido'".

