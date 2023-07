Que Asvat destaca que muchos dicen que el periodo 2004-2009 y 2009-2014 hubo plata, entonces cómo ven ustedes una alianza Ricardo Martinelli para Presidente y Martín Torrijos, Vice-presidente. ¡Ay, xuxa!

Que "El Rayo" Fonseca destaca que en la audiencia en Panamá se leyeron las conclusiones del fiscal y juez del caso en Brasil en los que afirmaban que "no teníamos vela en ese entierro ", y que la Fiscalía en Panamá lo sabía. No me queda otra cosa que concluir que la Fiscal es una "mentirosa patológica, quizás hasta psicópata debido a lo inmenso de sus mentiras". ¡Gancho al hígado y que no lo parta un rayo!

Publicidad

Que todo indica que no habrá problemas para la elección del licenciado en Educación Física, Jaime Vargas como presidente de la "Cueva de la 5 de Mayo".

Que en el US Marshals Museum en Fort Smith, Arkansas tendrá entre sus rarezas las esposas que se usaron para detener a Mi General Noriega.

Que el "Feliz" Solís debe investigar el negocio que están haciendo los municipios con el alquiler de camione$ para la recolección de la basura. Hacen que el problema haga crisis, para luego traer la $olución con la contratación directa de los vehículos a precios exorbitantes.

Que el alcalde Carrasquilla manda cartas con fotos sobre presunta recolección de basura en el corregimiento Victoriano Lorenzo, pero le responden que deje la mentira y que se ponga a trabajar de verdad, porque las montañas de desechos inundan las calles. ¿Y la Representante dónde está?

Que Samira ahora parece un componente del Senafront. En los actos luce uniforme de camuflaje.

Que "El Orejón" Roux se reserva casi todas la diputaciones y alcaldías, no realiza la convención del CD, intenta expulsar a la "Capireña" Yanibel y ahora quiere limitar a la decisión de su junta directiva las futuras alianzas. ¡Parece que tiene demasiado miedo y no está seguro del liderazgo que dice tener!

Que sigue el experimento en América para inhabilitar a los candidatos presidenciales favoritos y ahora fueron los chavistas de "Plátano" Maduro contra María Corina Machado.

Que "Triple R" lanzará hoy su candidatura a la alcaldía de Panamá por el partido de Toto.

Que todo indica que el "Jockey" Blandón sumó a su equipo a varios varelistas como el que "Reza los Rosarios", "El que Hinca el Pie" y el "Echador de Cuentos".

Que René "El Epiléptico" me aclara que fue "El Toro" el que le dijo que a última hora cambiaron el fallo del Juzgado Civil, donde se condenaba a La Prensa por una demanda por $5.5 millones que le interpuso el expresidente hace como 12 años.

Que el Ministerio de Cultura a través de su programa de Accesibilidad Cultural, entregó al Restaurante Nápoli de Obarrio, carpetas de menús en sistema Braille para facilitar la visita de personas con discapacidad visual y que las mismas sean independientes al momento de elegir los platillos que van a consumir.

Que la vicepresidenta del banco ruso Loko-Bank, Kristina Baikova, de 28 años, murió tras caerse por la ventana de su apartamento en Moscú. Ya van como 10 los extraños decesos de oligarcas ruso en extrañas circunstancias.

Contenido Premium: 0