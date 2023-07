Que Delfia Cortez con casi 4 mil votos y el "Amigo Fiel" Camacho, se perfilan con buenas opciones para diputados por Colón y San Miguelito.

Que las honras fúnebres del cantante Orlando Ruiz serán mañana a las 10:30 en la iglesia de Guadalupe, en calle 50.

Que "Cabeza Tibia" dice que han pagado $2,500 millones en subsidios anuales, es decir $10 mil millones en 4 años de gobierno.

Que lo último en estafas médicas, es la aparición de una máquina mágica, la RCM.. una supuesta unidad de resonancia que con solo hacerte un conteo molecular, te cura! MINSALUD tiene que pronunciarse.

Que cortésmente, a una Ministra le pidieron que entregara su alto cargo, lo antes posible. Resulta que está en una campaña que no es la del PRD. Debió renunciar desde hace tiempo, le dijeron a Héctor, sabe.

Que nadie entiende cuál razón o excusa, puede esgrimir el Administrador de la Autoridad del Turismo como para que a estas alturas, los músicos que trabajaron duro en el carnaval, no hayan podido cobrar?

Que hasta dirigentes sindicales ya comienzan a coincidir en la necesidad de acabar con los tranques, que nos perjudican a todos. Esto no puede seguir. Protesten, siiiiií, pero sin perjudicar a terceros. Es lo justo.

Que la colega Linda Bran, saltó a los medios del cuchicheo en Panamá y USA. Todo por recomendarle una dieta calórica a la prima de Charly Aponte.

Que en el Tribunal Electoral tienen que recordar a sus funcionarios que no pueden inclinarse por candidaturas.

Que si la Policía Nacional sabe, de las repetidas agresiones de los “limpia/vidrios”, qué le cuestan un par de rondas para impedir estos constantes actos de violencia contra indefensos conductores? ¡¡N a d a!!!!

Que el equipo de prensa del Chiqui se vio reforzado este fin de semana con la llegada de Sandra, Cristóbal y Cinthya. Apoyarán a Luis Vásquez, mientras que James Aparicio, hijo se mantiene al comando.

Que la última población en pegar el grito al cielo por la falta de agua, es Pedasí. Nadie se acercó a presentar excusas, o a explicar la situación. “Juanchón” Ducreaux, como que le huye a las causas difíciles.

Que desde hoy, conductores irresponsables, comienzan a recibir correos electrónicos sobre violaciones. Desde el sábado, están activadas las cámaras, que captan a los que irrespetan el reglamento del tránsito.

Que en el caso de los cadetes abusados en la Naval, hay que aplicar sanciones ejemplares. Panamá no tiene ejército. Por lo tanto, ejercicios típicos en la formación de militares, NO tienen justificación aquí.

Que el sábado, en Buenaventura, prestantes figuras del Poder Económico local, midieron el mensaje del “AnciaNITO” y asustados analizaron la ##cantidad de firmas que ya lleva Maribel, símbolo de la izquierda.

Que ya son demasiados los casos en los que facinerosos cambian el pin a tarjetas, y se roban fondos de becas estudiantiles, Pase-U. El IFARHU debe denunciar estas estafas de una banda bien organizada.

Que Alfonsito Castillero recogió sus bártulos, y mudó su Trocha Abierta a KW Continente a las 12md. Sale ganando Lucho Pimentel, porque a la 1 p.m. arrancará, con miles y miles de oyentes ya en sintonía.

Que a raíz de su muerte, una encuesta en Miami, deteminó que una mayoría apabullante de cubanos exiliados hubiese votado por Carlos Alberto Montaner para presidente de una Cuba, post comunismo.

Que dice un chusco que mientras que la Tremenda Corte declara constitucional el Código de la Familia sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, en Hollywood el gigante Disney se deshizo de su Directora de Inclusión por las pérdidas de chen chen en varias producciones.

Que puede venir de nuevo cualquier persona con investidura de un organismo internacional multilateral a defender la inclusión, pero es un hecho que el desagrado a lo de la inclusión se reflejó hasta en la taquilla de producciones de cine dirigidas a todo público.

Que en lo de la inclusión, sea por orientación sexual o por origen étnico o por creencia religiosa, el equilibrio es la tolerancia de la mayoría a la minoría y el respeto de la minoría a la mayoría.

Que ¿cómo uno se entera que no tiene liderazgo? Cuando la persona postulada a la Presidencia de la Asamblea queda de último lugar, detrás de los de libre postulación y los que se abstuvieron. Triste.

Que podrán interpretar como quieran eso que una HD cambió de bando o que un HD votó fuera de la línea, lo contundente es que los de libre postulación y los que se abstuvieron, por separado, fueron más que los de 'Orejita" Roux.

Que estamos a inicios de la segunda mitad del 2023 y nadie ha podido decir si Tío Bobby ha pagado o no el casi millón de balboas que debe pagar como evasor de impuestos condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de El Tortugón.

Que un leguleyo conoce la importancia del delito precedente para perseguir el blanqueo de capitales y sabe que los delitos ya no tienen fronteras, pero en el caso Lava Jato Panamá, están gritando que el caso Lava Jato Brasil se cayó, no quedó en nada, entonces no hay ni delito precedente, ni siquiera expediente precedente originado en Brasil.

Que a esto hay que sumarle el criterio escrito del Magistrado Fiscal de la Tremenda Corte, que aceptó el Ponente y el resto del Pleno, cuando calificaron el sumario de la Fiscalía con sobreseimiento, por no conocer el agente del Ministerio Público alcance de la ley de sociedades anónima y la aplicación de la ley de ejercicio de la abogacía.

