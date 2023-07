Que ayer los estrategas de campaña de Gaby y "Chiqui" Torrijos recibieron publicidad gratis por el zaperoco que se armó en TV "Patrón" y hasta "La Ficha" Vivian y Julieta quedaron envueltas.

Que si "Chiqui" llegó primero y estaba agendado y luego llega Gaby y no estaba invitado, ¿quién tiene la culpa de pasar primero al segundo que llegó?. ¿El que llegó o el dueño de la casa?

Que ya preparan varias denuncias contra "Mela Gucci 2" ante la Comisión de Credenciales por sus presiones a subalternos.

Que al ahora candidato a diputado suplente Edwin Aparicio, los de "Así están las cosas" le están dando y no consejos.

Que el "Orejón" manda una carta convocando a la junta directiva para discutir una recusación a la expulsión que presentó la "Capireña", pero la tilda de la señora Abrego, cuando es la secretaria general del CD, diputada y fue precandidata presidencial. ¡Infantilismo político!

Que hay una bola que Chiquita quiere volar de Bocas. ¡El Mitradel debe aclarar eso!

Que vuelve a resurgir un viejo conflicto legal por la propiedad del Hotel Bambito.

Que Manuelito, el hermanito, está encargado de cuidar la tienda de las comunicaciones para ganarse las licitaciones de tecnologías y todo está bien engrasado con el "Aceite de Oliva". ¡Los tienen pillaos!

Que Asvat sostiene que el ñameñismo es un partido más sólido y fuerte que un CD sin RM, por lo que desistir de una candidatura presidencial, sería un grave error. Ebrahim le recordó al "Orejón" que estuvo 5 años en el gobierno de "El Loco" y no dijo ni pío y ahora habla de corrupción!

Que la defensa del "Pato" Donald está utilizando a favor del proceso en su contra, los argumentos de Frank Rubino en el caso de Mi General Noriega.

Que el Tribunal Electoral investiga al medio de Movin por sus campañas sucias contra "La Capireña" Yanibel y ordenó suspender publicaciones en redes sociales.

Que cuándo los magistrados del Tribunal Electoral ordenarán realizar la convención en el CD. ¿Será después que expulsen a los adversarios de Roux? ¡Hasta el "Jockey" Blandón dijo ayer que Rómulo debió convocar esa convención hace rato y lo cuestionó por tener un partido dividido!

Que "La Chilindrina" Gómez sostiene que la candidatura del "Orejón" Roux está en entredicho y ha quedado debilitada tras las primarias del CD.

Que en la policlínica de la CSS en San Francisco se quejan que no hay dilatadores de pupilas y los pacientes van por gusto a atenderse, porque si ello no se pueden hacer los exámenes,. En las policlínicas de Boquete y Bugaba no existe papel-camilla, alcohol, papel toalla...bueno nada de nada.

Que un chusco sostiene que ahora solo falta que los jueces de niñez presenten en la Asamblea un proyecto que protege a los menores de 16 que maten, violen y roben, para sancionarlos con charlas educativas como penas por violar y matar. ¡Jooo!

Que por los lados de la barriada El Carmen hay algunos buitres que quieren comprarle a viejos residentes sus casas, pagando solo a $100 el metro en vez de los $1,000 que costarán a penas que cambien la zonificación en tres calles de esa zona.

