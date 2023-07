Que Saúl Méndez le dio hasta con el palaustre al "Pan con Pan" neoyorquino y le dijo que cada 5 años se aparece con su disfraz de politólogo y con su acostumbrada arrogancia lanza ataques, señala de corruptos a todos menos a sus amigos, ni al gobierno de Martín que trajo Jodebrecht a Panamá y del que él fue parte. ¡Gancho de izquierda al hígado!

Que "Chiqui" Torrijos dijo ayer una gran mentira: que en el Partido "Picanto" no había gente involucrada en corrupción. ¡Mete en Google IMA y te saldrá un caso fresquito!

Que "El Timbalero" Lombana destaca que los de Jodebrecht dijeron que pagaron coimas desde la administración de Martín para adelante. ¡Compren millo y soda!

Que "Orejita" Roux se hace el sordo cuando le formulan preguntas incómodas. ¿Entonces para qué le sirven las orejas?

Que el candidato del poder económico es "Orejita" Roux, pero ya se han dado cuenta que el hombre no levanta ni sospechas entre las masas y ya se están buscando un reemplazo. ¡Ricardo Alberto 2 ponte vivo!

Que varias mujeres periodistas le van entrar a carterazos y taconazos a uno de los relacionistas de "Orejita" Roux por su mala maña de andar indisponiéndolas. ¡Ay, xuxa!

Que desde el lunes "Se Escucha por Ahí" anunció que EEUU le retiraría la visa a un expresidente, pero parafraseando a Tito Rodríguez: ¡a los que le quitaron la visa no hacen falta...hacen falta los que vendrán! ¡El que tiene oídos...que oiga!

Que "Chiqui" Torrijos se está quedando sin ga$olina y como decía un filósofo criollo: ¡en política...el que no da...no va!

Que "La Sombra" Caraballo alega que la medida de EEUU de prohibirle la entrada a "Tortugón" es una decisión soberana de los gringos. ¡Un jodedor alega que el Procurador puede hacer lo propio con Hunter!

Que la Tiny Winey no renunciará a la Cancillería, a pesar de ser designada coordinadora del Plan de Gobierno de Gaby el del "Zaratí".

Que el que debe brincar de un solo pie con la medida de Blinken contra "Tortugón", es su "friend enemy", Juancito Feeley.

Que un chusco sostiene que la violencia y robos están volando al punto que ya el "Bajo Mundo" subió al "Alto Mundo".

Que cada quien es prisionero de sus palabras. Ahora cómo queda el "Jockey" Blandón con aquello de expulsar a los corruptos del ñameñismo. ¡No hay que escupir para arriba!

Que ayer hubo otro cierre en la vía Interamericana en Chiriquí por más de 10 y los comerciantes andaban más que cabreados.

Que Residente volvió con su tiradera y no dejó títere con cabeza. Le dio a Cosculluela, Maikel, Ricky Martin... De esta ternera me como el lomo, las costilla’, me como hasta la calavera. El rabo, el cuello, no dejo na’ en el plato. Hasta Shakira se queda sin cadera’.

Que el Servicio Secreto cerró repentinamente la investigación de cocaína en los predios de la Casa Blanca sin nombrar al sospechoso. ¿Y meterse unos ñatazos no es corrupción?

Que ahora la moda que se viene es que las mujeres no se poden el vello púbico y no lo oculten cuando se exhiban en bikinis en las playas. ¿Será que la gillete está muy cara?

Que los organizadores del Miss Universo sostienen lastransgénero pueden competir siempre que se hayan sometido a una cirugía de transición de género. ¡Miécoles!

