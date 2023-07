Se escucha por Ahí

Que si a "Tortugón" y al "Loco" le revocaron la visa por el tema Jodebrecht, hay dos candidatos presidenciales que deben estar asustados, porque le pueden aplicar la Sección 7031(c). ¡Sólo hay que preguntarle a Espinosa y a Rod!

Que por los lados de las diferentes Facultades de Derecho quieren declarar Non Grata a la magistrada "Mela Gucci2".

Que un tuitero alega que los gringos son vengativos. El miércoles los eliminamos de la Copa Oro y al día siguiente nos designan como corrupto al "Tortugón". ¡Oh my god!

Que un jodedor exclama que Baloisa debe estar meditando ¿porqué debo decidir yo una vaina que al final terminará allá arriba en la Corte? ¡Que "La Gucci2" cargue con su mamotreto armado!

Que el precandidato a diputado Jean Marce Chéry, el "Donald Trump Pobre", alega que después de ver las reacciones tras la designación de corrupto que hizo #EEUU contra "Tortugón", se pone de manifiesto que los medios de comunicación, políticos y hasta "La Sombra" Caraballo, se pronuncian dependiendo quien sea el señalado.

Que lo cierto es que si la designación de Blinken fuera contra alguien del gobierno de Martinelli, todo el fin de semana habría un maratón de información al respecto, con expertos, analistas, sabios, chamanes y hasta tinterillos opinando.

Que "Cabeza Tibia" alega que es como el futbolista Adalberto Carrasquilla. ¡Ahora lo llaman "Coco" Cortizo de #Panamá!

Que Movin -que antes apoyó al gobierno del "Tortugón"- ahora habla pestes de su expresidente, tras la designación gringa.

Que ayer Atenógenes casi enloquece cuando le tiraron el "cazabobos" del fallo del caso New Business. ¡Gritaba: la móvil, la móvil, manden la móvil al Palacio Gil Ponce!

Que Gaby se le acercó en Chitré al autor de una de las cuentas chimbas ñameñista y le tocó el hombro y le dijo: ¡qué tal as...cómo estás! ¡El hombre no escribió como por seis días!

Que varios comunicadores se quejan que en el MEF tienen más de 6 meses que le deben varias cuentas y no hay manera que se las paguen. Alegan que Alexander es bueno para pedir plata, pero no para pagar. ¡Jajaja!

Que hoy los del Partido "Casio-Picanto" escogen a sus candidatos al Parlacen . Son 13 los aspirantes, pero todos saldrán, porque pueden postular hasta 20, pero "El Eterno" Cirilo y Katiuska Farlane, suenan para los dos primeros puestos!

Que mañana la selección del perredista de la Internacional Socialista, "Chiqui" Torrijos por parte del congreso de la Democracia Cristiana, debe estar lista a más tardar a la "Hora en que mataron a Lola".

Que entre el viernes y el domingo, el "Capitán América" Alex Lee autorizó 27 parkings en Colón. ¡Claro, que sí!

