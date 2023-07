Que Pedro "Café" Sittón adelantó que desde el despacho de "Mela Gucci2" le redactaban el viernes a la chiricana Baloisa, el fallo sobre el caso New Business.

Que la "Prima de Charlie Aponte" es la jefa de campaña para una Gran Alianza de "ponys electorales". ¡Ay, Bendito! ¡Va a meter los papelitos con los nombres en un frasco y le pedirá a Juanito Barret que meta la mano y saque al ganador!

Publicidad

Que los ñameñistas juran y perjuran que Blinken soltó el scud contra "Tortugón" a pocos días de las primarias del partido, para afectar anímicamente al colectivo y el empuje que estaba levantando la candidatura del "Jockey" Blandón para encabezar una alianza.

Que la candidatura de Lombana viene repuntando nuevamente, porque en los sectores jóvenes lo ven como el único político no tradicional, es de clase media y no un yeyesónico al que todo le hiede. ¡Joo!

Que le vuelven a recomendar a la "Prima de Charlie Aponte", que mande a pedir el libro "Azul y Blanco" que escribió el coronel Perón, en 1946, sobre todo en lo referente al lema: ¡Braden o Perón". ¡Como dicen los ñameñistas: la historia se repite en espiral!

Que varios diputados del PRD pronto van a acompañar a "Tortugón" en la lista de la Sección 7031(c). ¿Y los candidatos presidenciales que utilizaron a Espinosa y a Rod?

Que un jodedor exclama que al paso que vamos, la única candidata presidencial del 2024 a la que los gringos no le quitarán la visa, es a la Profe Gordón. ¡Hemos avanzado... la lucha continúa!

Que los candidatos presidenciales que se la pasan en la embajada de Clayton tomándose fotos con "La Prima de Charlie Aponte" deben entender, que eso no es ninguna vacuna para que no los enlisten.¡Sino pueden preguntarle a "Tortugón" que tiene fotos con Jimmy Carter, Obama, "El Pato" Donald y hasta con Joe "Olvidadizo" y no lo perdonaron!

Que "Ñata Fina" Alemán le mandó un scud al Jorge "El Irritado" de TV Patrón y le recordó sus tiempos cuando era embajador de Mi General Noriega en la OEA y bloqueó la participación de los representantes de la Cruzada Civilista. ¡Bueno Alvaro no sufre de amnesia y no toma magnesia!

Que a Baloisa la tienen engañada de que la van a nombrar como magistrada de Extinción de Dominio, proyecto que es casi seguro que le quedará al gobierno que surja en las elecciones del 2024 y no será aprobado por la actual Asamblea.

Que a "Tortugón" no le fue para nada bien en el tuit que sacó para rechazar la designación de corrupción. Casi el 100% de los comentarios eran palo parejo en su contra.

Que todo indica que los 19 integrantes de Movin se han repartido en tres candidaturas diferentes: unos con "Chiqui" Torrijos, otros con Ricardo Alberto 2 y una solitaria se fue con "Orejita" Roux.

Que el movin "Paquito" Tejada llegó en la vespa acompañando a su primo "Chiqui" Torrijos.

Que la película "Sonido de libertad" (Sound of Freedom) sobre la pedofilia ha desatado polémica y revienta taquillas.

Que un jodedor asegura que el chepano Cirilo controla de tal manera el Partido Picanto, que si se postulaba contra Martín como candidato presidencial, lo vencía holgadamente.

Que en la Unachi pregunta dónde está la Rectora "Eternina". ¡No la ven desde hace tres semanas!

Que ya personal harto de los abusos en el Órgano Judicial, está acumulando evidencias para soltarlas después del 5 de mayo del 2024. ¡En el Palacio Gil Ponce no hay secretos!

Que si algo NO podemos permitir, bajo ninguna excusa, es que irresponsables continúen vandalizando las plantas del Idaan. Intolerable. Se trata de impedir que jueguen con la seguridad y la salud pública.

Que en la Universidad hay esperanza! Un número importante de estudiantes, ha repudiado que se impulse la mediocridad en sus aulas, y exige que los exámenes de barra se amplíen a otras carreras.

Que no son pocos los activistas del PRD, que están inconformes, molestos e incómodos con los suplentes anunciados por el CDN para que acompañen a candidatos a Diputados, en el próximo torneo electoral.

Que la obligación de presentar gran cantidad de facturas, tiene a los principales Bufetes de Abogados enfrentados con la Dirección de Ingresos. Por esos registros, y espacios contables, la cosa se pondrá fea.

Que a “Rafa” Candanedo se le ocurrió darle una estocada al Toribio, y el pa´tras fue de antología.

Que más de 400 nuevos médicos se han graduado, recientemente. En el Gobierno, disponibles, solo existen unos 100 cargos. ¿Se irán para la empresa privada, para los Emiratos Árabes o para el Canadá?

Que en Chiriquí ya se huelen enfrentamientos violentos. Esta vez no por parte de quienes organizan los cierres; sino por parte de quienes están kabreados con los que trancan las vías. ¿Y el Gobernador? Aló.

Que con motivo de publicitadas entrevistas en TV, la semana pasada fue muy, pero muy extrañada una periodista como Luz María Noli, y su estilo único. También la gente añoró a un Julio Miller, en Medcom.

Que miles de consumidores están muy kabreados con algunas empresas avícolas, sancionadas por la Acodeco, ya que nos vendían cajetas de huevos chicos, cobrados como si todos fueran huevos grandes.

Que Chitré, y toda la provincia herrerana, está encendida con denuncias sobre infidelidades.

Que teniendo presente lo que pasó con los terrenos del Crematorio en Chanis, no pocos le están pelando el ojo al área del Cerro Patacón. ¿Una “Costa del Este “#2” camino al Centenario, sería posible?

Que en el fin de semana llovieron denuncias de faranduleros, a quienes quieren extorsionar con videos íntimos e impublicables, autorizados en su momento. Rabia y arrepentimiento después de la “gozadeira”.

Que fueron tantas las llamadas, y menciones en redes, que el mismísimo -Japanese- se vio forzado a salir en persona, a aclarar que él no se había muerto. Ganas de joder, ¿cuál es el afán de mudarlo de barrio?

Que si se realiza un torneo para elegir a la población con más moscas y mosquitos, en todo el territorio nacional, sin duda alguna Arraiján se llevaría el Primer Puesto del Deshonor. Moscas, es lo que sobra…

Contenido Premium: 0