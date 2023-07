Que el Dr. Bernal advierte que en el caso New Business no se demostró el delito, no hay bancos acusados y hay 10 excluidos de cargos, pero que eso no lo ven los fanáticos antimartinelistas.

Que el exfiscal Ángel A. Calderón sostiene que por el odio que le tienen a RM no se dan cuenta que van a destruir el sistema bancario, porque la Fiscalía pudo sacar a los 14 bancos del caso, pero los organismos internacionales -que han hecho de todo por destruir el sector bancario panameño-, están que se babean con ese fallo condenatorio. Todos los fondos fueron bancarizados previo a la transacción y no existe delito precedente.

Que los más contentos con el fallo New Business son los hebreos ya que fueron sobreseídos Salomón Btesh, Jack Btesh, Leo David Cohen, Marcos Angel Acrich y a Henri Mizrachi Kohen, le impusieron la ridícula multa de $100. ¿Y las grabaciones?

Que desde el cuartel de campaña de "Orejón" Roux andan regando que Lombana se va a bajar para apoyarlo.

Que un periodista de televisión reportaba que el sismo de 4 grados que se registró a las 3:38 a.m. de ayer, despertó a los residentes de Arraiján y un "come mono" le respondió que ellos a esa hora ya están en las paradas esperando buses para viajar a la capital.

Que ya los altos cargos del gobierno de "Cabeza Tibia" se han reunido como cuatro veces con la secretaria de Comercio, Gina Raimondo y no vemos nada en concreto, salvo las fotos.

Que "Chabela, La Mala", la vice del "Tortugón", será la jefa de Misión de Observación Electoral de la OEA para los comicios extraordinarios de Ecuador.

Que un jodedor alega que "Cabeza Tibia" quiere nombrar a "Cayito" gerente de Epasa y que "Dino" Doens haga las glosas, tal como hacía antes "El Dedo" con el seudónimo de "Niko Jones" y "La Carabina de Ambrosio". ¡Nombe, estos se quedaron en la Prehistoria!

Que "Chiqui" Torrijos quedó cansado de su congresillo "Picanto" y se fue a descansar dos semanas en Santo Domingo. ¡Delen vitamina a ese Señor de los 6 Décadas!

Que ayer en Multi Plaza, Pedro Sittón y Lucho Gómez se intentaban convencer mutuamente para que se cambiarán de bando político. ¡Sus argumentos eran de mucho sobrepeso y sin pelos...no en la lengua...sino en la cabeza!

Que falleció el arquitecto Sebastián Paniza.

Que el Profe. Diógenes Sánchez denuncia que la dirección del Meduca en El Crisol tiene una semana sin luz. ¡Es una estrella de "Nito" en la penumbra!

Que ya los gringos no solo quitan visa por corrupción, sino hasta cuando se formulan cargos penales a terceros por motivaciones políticas. ¡Ya están choteando esa medida!

Que a 11 días de cerrar la recolección de firmas para candidatos a presidente, "Morticia" tiene 167,146; la Profe Gordón 157,383 y Melitón "Farmacia" 151,796.

Que en la operación Juarez le revocaron la detención provisional a una exfuncionaria del Órgano Judicial y a otras dos personas. Se trata de un caso de contaminación de contenedores en puertos de Colón y Panamá, con destinoa EEUU y Europa.

