Que un chusco pregunta cómo es que el "Comando" Pino alega que "Kojak" Mirones heredó el ascenso de Eliseo Abrego, cuando el "Cocobolo" fue el que interpuso una pila de demandas contra ascensos chimbos. ¡Tras la desastrosa presentación de ese perito, yo lo habría bajado a Mayor y promovido a Comisionado!

Que la "Katrina" Levy sostiene que Willie Bermúdez es una publicidad engañosa y estafó a sus donantes, porque en 26 corregimientos apenas sacó 11 mil votos y su mamá -que corre como precandidata a diputada por el 8-6- ya lleva 18 mil firmas.

Que por los lados del CD dejaron al alcalde de Santiago vestido y alborotado. ¡No va ni para la alcaldía, ni para diputado! ¡Trabajó para el inglés!

Que "La Sombra" Caraballo anda por Punta Cana, República Dominicana. ¡Capaz se da su chapuzón en la playa Bávaro!

Que la gente se pregunta hasta cuándo con la corporación de injusticia. Al que dejaron muñeco en los Libertadores tenía antecedentes penales y andaba por la calle y por otro lado el rey Nazo -acusado de violación contra una menor- le dieron trabajo comunitario. ¡Que viva "Mela Gucci2" y sus bonos de 500!

Que Gaby, el de "El Zaratí", reapareció para expresar su disposición para establecer alianzas con partidos e independientes. ¡Por ahora solo se vislumbra a los de la gallera, que prefieren comer filete hasta el 30 de junio de 2024, para luego conformarse con jarrete por 5 años!

Que la entrega de credenciales del "Jockey" Blandón será el lunes al mediodía.

Que el Washington Post de Jeff Bezos perderá $100 millones este año. ¡Xuxa, si por acá llueve, allá no escampa!

Que Twitter X alcanzó un nuevo máximo en usuarios mensuales: 541.5 millones.

Que en el incendiado barco panameño "Fremantle Highway" habían 3,800 vehículos, entre ellos, BMW y Mercedes.

Que en Colón te dan palo si haces, y si no haces, también. Ahora quienes están bajo la leña, son los que quieren destruir unos abandonados y horribles caserones que afean la ciudad. Así tampoco es la vaina.

Que los directivos del Sertracen, tienen que jugar vivo con la venta de Certificados Médicos de ocasión, en las afueras de sus oficinas, a conductores de la III edad que los necesitan para renovar sus licencias.

Que las emanaciones del vertedero de Cerro Patacón pueden producir cáncer, es el más grave anuncio que investigadores y profesores de la Tecnológica han realizado, en los últimos meses. Gravísimo.

Que varios comercios, en particular tiendas y abarroterías, están retornando poco a poco al uso de bolsas plásticas, lo cual está prohibido por ley. Desde el 2018, bolsas reutilizables, las únicas permitidas.

Que después de su auto flagelación, la paz no alcanza a “Tito” Rodríguez. Mientras no aclare por qué desmintió las graves acusaciones que lanzó en varios medios, seguirá en el ojo del huracán. No lo dude.

