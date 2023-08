Que la generalísima Richardson, jefa del Comando Sur, habla semanalmente con los ministerios de Seguridad de Panamá y de Defensa de Colombia. ¡Aló,aló Mr. Pino!

Que compradores de boletos para el cancelado concierto de Myke Towers han llenado un formulario virtual en la página de MiEventos para el supuesto reembolso y hasta la fecha no han regresado el dinero. Acodeco no admite denuncias de locales que no tienen tienda física, por lo tanto la gente sigue mordida.

Que Nicolás Petro quedó libre tras acuerdo con la Fiscalía. No podrá salir de Barranquilla ni tener contacto con "El Hombre Marlboro" y "El Turco Hilsaca". ¡Ay, mijo!

Que falleció el sacerdote Arnulfo Rodrigo Zarzavilla, a los 82 años y de ellos casi 44 años al servicio de la iglesia.

Que acaban de nombrar al magistrado de Familia, José Agustín Delgado para apoyar a la sala Contencioso Administrativas por las demandas interpuestas contra el Estado por el envenenamiento con dietilenglicol. Cada demandante reclama $6 millones.

Que la misión médica Promesa Continua que desplegará la Naval de EEUU, llegará próximamente a Panamá.

Que los buses y taxis de Panamá Oeste deben tener sus papeles al día, porque desde el lunes habrá operativos.Póliza, Registro único vehicular vinculado al certificado de operación, placa particular al día ya placa de transporte al día al año 2018 o en su defecto el permiso temporal de circulación.

Que hoy desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 a.m. habrá un cierre de un carril del tramo marino del Corredor Sur en ambos sentidos.

Que dos ranas doradas panameñas han logrado reproducir 400 crías, en el Reptile Discovery Center, en Florida.

Que en lo que va del año, la Policía Nacional, el Senan y Senafront, han capturado 282 vinculados a casos de homicidio, de los cuales 189 están relacionados a hechos registrados en el 2023. Entre los capturados se encuentran 16 menores de edad.

Que las que negocian con Only Fans se enfrentan a la extinción ante influencers virtuales generados por Inteligencia Artificial. ¡Mejor que busquen otro oficio!

Que un grupo de investigadores de EEUU desarrolla "AOH1996", una nueva "píldora para matar el cáncer" que podría atacar tumores sólidos sin dañar las células sanas.

Que están cuestionando a "Paquito" Sucre por destinar más de 5 melones para un foro antitabaco. ¡Hay prioridades!

Que "El Pato" Donald anunció en Alabama que si gana en el 2024, un fiscal especial investigará a la familia de Joe "El Olvidadizo".

Que cada pelotero panameño solo por participar en el Clásico Mundial. Serán más de 6 mil palos.

