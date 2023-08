Que anoche en Altos de Tataré, en Pacora hallaron el cadáver putrefacto de un hombre atado de pies y manos.

Que la Comisión de Credenciales se prepara para analizar las denuncias contra "Mela Gucci2" y otros magistrados de la Tremenda Corte.

Que la alianza entre "El Timbalero" de K'stalia y Sus Salchichas y Juan "Cantina" Diego no acaba de consolidarse. Los expertos dicen que esto no cuajará hasta que MOCA no confirme como su candidato a Vicepresidente a Gabriel "El que Silba" Vignoli ¿Quedó claro?

Que varios politólogos se preguntan ¿en qué anda Erika Mouynes? Va y viene, sin saberse cuál es su plan. Ya hay quienes la colocan de vice de "Chiqui" y así "El Patrón" se asegura por el patrocinio.

Que "El Rayo" Fonseca puso a varios a chorrear aguado con su vaticinio apocalíptico para los próximos días. Busca tu galón de agua, llena tu portaviandas y encomiendate a Dios, es su recomendación. ¡Xuxa, ya estoy cagao de miedo!

Que "El Hípico" Sittón anticipa que la condena Fifer dará mucho que hablar contra un altísimo funcionario de gobierno quien, que , ayudó a evadir y eludir impuestos en USA. ¿Guat?

Que "El Micho" bocatoreño celebró sus primeros 64 añitos en Boquete, y cómo está el sentimiento! Muchos resentidos, porque no fueron invitados al brindis. No había cama para tanta gente.

Que un jodedor alega que Melitón y Maribel, metieron un hit y corrieron ¡pa ´tercera! Arrocha es empresario y escogió de Vice a otra empresaria. La profe Gordon es de izquierda, y buscó a otro de la misma tendencia.

Que en la cabalgata en Bugaba, Pucho y Gaby, se adelantaron y le quitaron los caballistas que esperaban al abanderado "Orejita" y Rony, que se demoraron en el palacio municipal con el alcalde Tito Quintero. ¡Lentooooos!

Que un necio sostiene que los Foquitos de Movin no deben alegrarse por lo de Edunar, porque ellos vienen en fila.

Que desde la Asamblea, en voz baja, aclaran que con un nuevo Presidente tienen que nombrarse nuevos Asesores. Pretender que a Jaime Vargas lo asesoren cuadros del Crispy, no tiene sentido alguno.

Que otra vez apareció la demagogia barata de repartir a diestra y siniestra los fondos que genera el Canal de Panamá. Si aquí cada grupo va a exigir mediante Ley, su pedazo del pastel, terminaremos muy mal.

Que en el fin de semana los Gozaine se fueron con "El Chiqui". En la provincia, los chiricanos se preguntaban si renunciarán a los contratos y nombramientos.

Que a Willy Bermúdez le van a dar su regañada esta semana. Aseguran que parte de su falta de éxito radica en su alejamiento del panameñismo. Ni los colores, ni los emblemas. Que aprenda de Bosco.

Que con la crisis migratoria pareciera que en Washington viven en otra dimensión, porque allá pintan un panorama de reducción de migrantes, cuando la verdad es que el asunto es una olla de presión a punto de estallar en Darién.

Que en el fin de semana, en varios Bancos, periodistas investigaron: cuáles son los Diputados a los que se les han cancelado chequeras y cuentas de ahorros. “Gracias, pero no” les dijeron.

Que a Kevin Moncada, en la garita de la autopista Alberto Motta, lo encañonaron con un rifle calibre 12. Resulta que no tenía cash para pagar el peaje.

Que los chitreanos están muy kabreados con autoridades locales y Diputados que nada hacen por salvar La Casa del Folklore de Herrera, que poco a poco va desapareciendo en medio de un abandono increíble.

Que por esa misma condena en contra de Edunar, le han caído en plancha a "La Espía" Isolda y de supuesta víctima la han puesto como victimaria de nietos, hijos, hermanos, cónyuges y padres de los que persiguió mediáticamente con sus filtraciones de la "Procuraduría Paralela".

Que los privados de libertad que estaban en la fiesta en Nueva Esperanza consideran injusto que los castiguen por estar presentes ¡Ellos querían irse, pero no los dejaban salir del penal! ¡Que injusticia!

Que lo cierto es que los privados de Nueva Esperanza hacen su mejor esfuerzo por resocializar, ahora con un ágape y hace 15 años introduciendo damiselas a las celdas a pernoctar por noches seguidas.

Que en apenas tres semanas en los cines, "Barbie" superará los $1,000 millones en ventas de boletos a nivel mundial.

Que las honras fúnebres del Mayor Edgardo López Grimaldo serán mañana a las 11:00 a.m. en Colinas de la Paz.

Que Mitradel aún no ha habilitado la página electrónica para que los extranjeros que recién se legalizaron puedan sacar su permiso de trabajo. ¡ A trabajar!

