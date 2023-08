Que un necio advierte que todo en la vida se nivela. Al Fiscal que acusó al "Loco" en el caso de los pinchazos, se le invitó a irse del Ministerio Público por la puerta de atrás, al descubrirse alteración de pruebas y falsificación de evidencias en juicio.

Que un leguleyo destaca que con una anulación con casación y unos amparos en la Tremenda Corte, se va poner a prueba si la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria Nacional, son auxiliares de la justicia, como lo dijeron Darío Herrera y Julio Aguirre.

Que en la esquina del PRD están tan desesperados que han lanzado la bola que "RM" se va con el tiquete de Gaby. ¿Qué Carrizo les pasa?

Que a "El Chiqui" le quieren meter a toda costa a Erika como su vicepresidenta. ¡Bueno, al menos le trae el voto de "El Patrón"!

Que la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria Nacional son del concepto que una conducta no es captación masiva de fondos, pero un Tribunal de Juicio del SPA consideró que si lo es y emitió condena. ¡Y no es el caso New Business!

Que unos 110 funcionarios de la Caja de "Lao Salao" han sido llamados a declarar por la pérdida de 19 mil ampollas de fentanilo. ¿Y no dizque se perdió en el almacén?

Que en un restaurante de comida China se ha visto a Juan y a Alberto, que no son apóstoles del Rey León, desayunando como plato fuerte del pliego de cargos de un nuevo contrato de alquiler de ambulancias. Un jodedor alega que son guiados por las 3 estrellas del Alpha.

Que los compañeros del Suntracs iniciaron una campaña de salud ocupacional con el slogan: ¡Una muerte, un paro!. Hay que reforzar la seguridad laboral en los proyectos.

Que Heineken amplió su portafolio de productos en Panamá, al lanzar la nueva cerveza Heineken Silver, como una marca moderna y futurista con un sabor suave.

Que el Rector Flores quiere ser juez y parte en la validación de los títulos que otorga la Universidad. Allí los preparan académicamente, y allí van a decidir si están bien formados, o no? Se pasó.

Que el abogado Eduardo Pinnock denunció a un Juez de Paz que exige pagos de mil balboas a litigantes particulares, cada vez que por una diligencia, tiene que abandonar su despacho. “Es mucho stress”, dijo.

Que una batida de la Lotería capturó a un chinito, vendiendo números de sus sorteos brujos. Y a los que venden billetes y chances a 1.25 en la misma planta baja de la sede en Avenida Cuba, ¿pa´cuándo?

Que el "Coco" Carrasquilla y el Houston Dynamo se quedaron fuera de la Leagues Cup 2023.

Que las acciones de Novo Nordisk, en Copenhague subieron a un máximo histórico ayer después de que los resultados principales del ensayo de resultados cardiovasculares mostraran que el medicamento contra la obesidad Wegovy reduce los eventos cardiovasculares y ayuda a perder peso.

Que el diputado Abel Beker se cabreó y se siente ofendido por los cuestionamientos y alega que ha hecho mucho por Bocas del Toro, se siente ofendido. Alegó que apoya con "un ataúd" y otras cosas... y eso no se llama clientelismo.

Que vieron a Yayi Carles caminado por el barrio Capitol Hill, en Washington. ¿Será embajador en el nuevo gobierno?

Que ayer al periodista Arexio Santos fue blanco de agresión mientras cubría una protesta en el colegio secundario de Puerto Armuelles.

