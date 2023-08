Que al "Rey" León le reconocieron el 9 de agosto de 2019 -en sentencia del Tribunal Superior- su condición de Parlacen, a pesar de no haber sido juramentado.Se trataba de un caso de irregularidades por 3 melones, donde 101 cheques por $277 mil fueron cambiados por un mismo cajero en un lapso de tiempo mínimo de 14 segundos y máximo de de 2 minutos con 25 segundos, a pesar que eran distintos beneficiarios.

Que al mismo "Rey" León, en otro caso, por cambiar cheques chimbos girados a una empleada del Banco General sin que ésta supiera, la propia Tremenda Corte, le reconoció una certificación expedida por el Tribunal Electoral el 21 de junio de 2019, que lo acreditaba como Parlacen por lo que era competencia del pleno conocer de las causas contra el hoy secretario general del PRD.

Que el "explosivo" economista Javier Milei, de 52 años, es el favorito para ganar las elecciones presidenciales en Argentina. ¡Propone cerrar 10 de los 18 ministerios y dinamitar el Banco Central! ¡Ese es doblemente loco!

Que el gobierno vuelve con un proyecto de extinción de dominio con tantos delitos como letras existen en el abecedario. ¡Se vislumbra otro tranque en el debate!

Que un chusco alega que a los diputados de la "Cueva" los cuestionan cuando son pabiolos del pleno, pero a los del Parlacen criollo, ahora los quieren condecorar por no acudir a las sesiones.

Que para los cabalosos, el fallo que regresó a Panamá al PARLACEN, bajo la ponencia de Harry "el que acusa sin imputar", es del 2 de marzo de 2012, el expediente es el 1121 - 09, que declaró inconstitucional la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009 de "El Loco"

Que un leguleyo pregunta cuál es la explicación del pánico que hay que los hijos de "El Loco"sean juramentados como suplentes del PARLACEN, y así en lugar de Baloísa, sean juzgados por 3 Tremendos Jueces designados por "El Tortugón" y 6 por "GobierNITO"

Que un necio dice que cuando "La Chilindrina" Gómez fue juramentada como diputada principal, nadie la cuestionó por los 48 meses de prisión convertidos en multa, de la condena dictada en su contra por la Tremenda Corte.

Que la expresidenta Moscoso estuvo en el sepelio de Ceferino Nieto. ¡La Doña, es La Doña!

Que el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, ha logrado que se revise el avance del crimen organizado en Panamá. Parte de enfrentarlo, pasa por la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.

Que el país continúa esperando las explicaciones de “Tito” Rodriguez. Lanzó gravísimas acusaciones, después él mismo dijo que todas eran mentiras, y prometió contarnos el origen real de todo el enredo.

Que un gran jurado de Atlanta imputó al "Pato" Donald por presuntamente intentar interferir en las elecciones presidenciales de 2020. Sería el 4to, proceso en su contra. ¡Lo quieren joder!

Que luego de la presentación del proyecto de extinción de dominio, el "Comando" Pino declaró: "no me he vencido". ¡Como decía Mi General Torrijos, el que se afija se afloja!

Que hoy 15 de agosto se recuerda que hace 122 años nació el caudillo Arnulfo Arias; hace 109 años fue inaugurado el Canal de Panamá, hace 504 años fue fundada la Ciudad de Panamá.

