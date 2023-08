Que un jodedor alega que el "Jockey" Blandón, al suspender las conversaciones de alianza con "Toto Lengua Suelta", aplica el refrán "para qué hablar con el caballo, si puedes hacerlo con el jinete": "El Orejón" Roux. ¡Xuxa, dura esa!

Que el representante de Veracruz, Ronald González, se fue a la tetra...cuando se le partió la silla durante una reunión de miembros de la comunidad cabreados con los apagones y funcionarios de la ASEP. ¡Por poco llaman a la grúa de Salerno!

Que a Severo Souza -en los predios de la "Cueva de la 5 de Mayo"- casi se transforma en su tocaya la de la canción de Ismael Rivera: ¡tenía la cara como un pantera...yo le ví la cara...!

Que "El Loco" sostiene que el paso de migrantes huele a negocios y de querer pararlos ya lo habrían hecho tanto en Colombia como en Panamá, pero lo más siniestro es que alguien debe estar “ alentando” este éxodo y cuidado no están buscando quiénes son. ¿Podría ser un país foráneo enemigo de USA?

Que "Chimito" López alega que ayer el que no ganó, es porque no quería. La Lotería tiró en el 3er. premio el 10-43, que es el número del proyecto minero.

Que las residentes y los visitantes del Dynasty son los más molestos con las protestas en la 5 de Mayo. ¡No los dejan vivir!

Que han descubierto que el nuevo fármaco contra el cáncer AOH1996 mata el cáncer y preserva las células sanas. Puede usarse en el futuro para tratar los cánceres de mama, próstata, cerebro, ovario, cuello uterino, piel y pulmón.

Que el ex director ejecutivo del New York Times, Mark Thompson, dirigirá CNN.

Que la panameña Gina V. Hawkins es la subdirectora adjunta de la Oficina del Sheriff del condado de Cobb, en Georgia. Entre las cosas que exhibe en su oficina hay una mola, porque sus abuelos eran de Guna Yala.

Que la gente de "Rumbito" Sinaproc mantiene un aviso de vigilancia y prevención por el arribo de mar de fondo en el Pacífico panameño hasta el domingo.

Que la Tremenda Corte anunció siete vacantes como magistrados de tribunales superiores civil.

Que "Toto" Alvarez alega que no quiere ser presidente, sino diputado por el 8-3. Allá lo esperan sus amigas "La Chilindrina" Gómez y Yamy de Blandón.

Y hablando de Toto "lengua larga", el que propone a Harry "el que acusa sin imputar" como Procurador, dice que sus amigos en la Tremenda Corte eran "El Inmanejable de la Prado" y el "Cecs" Fábregas. ¡Muy difícil imaginar ese cuarteto!

Que las autoridades en Tonosí deben hacer su trabajo ante el robo de tierras con falsedad de documentos públicos. ¡Parece que están de adorno!

Que Harry "el que acusa sin imputar", quien dijo que se puede recurrir una segunda no culpabilidad y que ignora que el proceso Blue Apple en la Tremenda Corte no puede ser SPA, sería Procurador si dependiera de Toto "lengua larga". ¿Y porqué mejor no lo designa de mediador entre PAIS y el ñameñismo?

Que un necio pregunta si el Tribunal Electoral está consciente que candidatos a Representantes de Corregimiento, Alcaldes, Diputados y Presidente de la República, indirectamente están violando la veda electoral con sus intervenciones en los medios de comunicación y las redes.

Que "Cabeza Tibia" adelantó que el "Comando" Pino estará anunciando la otra semana las medidas adoptadas en cuanto al tema de los migrantes.

