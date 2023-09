Que un chusco sostiene que el 16 de septiembre se sabrá si "Toto Lengua Suelta" es un mentiroso o decía la verdad con eso de que ya se había decidido que el "Orejón" era el candidato y Blandón, el segundón.

Que un chusco no descarta que el partido PAIS postule a "Toto Lengua Suelta" para Presidente de la República y su vice sería Harry "El Sucio". ¡Esa nómina sería como un puente roto: nadie la pasaría!

Que "El Príncipe" Alberto de la ACP, es una de las figuras que contempla "El Muñeco que Pasea" como vicepresidente. Un jodedor exclamó: ¡Joo! se debe arrastrar como un millón de votos! ¡Perversos!

Que Francisco "Bergolio", el periodista de "El Digital Panamá", quedó Ko con el lacrimógeno durante las protestas en la "U". Cuando era estudiante eso no le hacían efecto. ¡La nariz se le está poniendo vieja!

Que hoy la Alianza Pueblo Unido por la Vida tendrá un encuentro de dirigentes en el auditorio de la Facultad de Economía. ¡Ya van a ver, cuando el pueblo se tome el poder!

Que anoche hubo una vigilia de antimineros en los predios de la "Cueva de la 5 de Mayo".

Que un necio sostiene que el llamado de atención del ministro Sucre al alcalde Carrasquilla, sobre la crisis de la basura en San Miguelito, le entró por un oído y salió por el otro. ¡La incapacidad del gobierno para resolver ese problema, es manifiesta!

Que el PRD anda buscando una alternativa para candidato a la alcaldía de San Miguelito, porque la reelección la ven remota.

Que "Chito" Montenegro está denunciando una película de terror contra los negocios de su hijo Edi.

Que Gaby, el del "Zaratí", se reunió con la directiva del Colegio de Abogados.

Que Publio, el de la DGI, mandó un reporte sobre las recaudaciones a agosto, donde trata de ocultar la caída de cara a lo presupuestado. ¡Más maquillaje que el departamento respectivo de Félix y las Arrocha juntos!

Que MiAmbiente investiga una contaminación en las aguas del rio Perequetecito, en La Chorrera.

Que en el Corredor Norte (Brisas del Golf) se realizarán trabajos desde las 3:00 p.m. de hoy hasta las 2:00 p.m. del lunes.

Que se aprobó la importación de 80 mil quintales de cebollas para evitar desabastecimiento.

Que hoy es la Solemnidad de Santa María la Antigua y los 510 años de la creación de la primera Jurisdicción Eclesiástica en Tierra Firme. El programa inicia con la serenata a Santa María la Antigua, en la Catedral Basílica, a partir de las 6:30 a.m. para continuar a las 10:00 a.m. con la misa oficiada por "Mimito" Ulloa y a las 11:30 a.m., procesión por las calles del Casco Antiguo.

Que los ganadores del Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis fueron Pilar Moreno, Radamés Pinzón, Esviel Jeffers Durruthy y Moab Ayarza Harris.

Que la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 83 años, se presentará a la reelección para otro mandato en el Congreso. ¡OMG!

Que un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la administración Biden probablemente violó los derechos de la Primera Enmienda, cuando trabajó para censurar el discurso durante la pandemia de COVID-19.

