Que ahora los juristas invocadores de espíritus, quieren ser viajeros en el tiempo y aplicarle a Marta el artículo 154 de la Constitución de 1946. ¡Clase de locura. ¡Dejen el miedo!

Que un exfiscal electoral que forma parte del equipo de "Chiqui" Torrijos, es uno de los que anda con esa tesis de espiritista de que Marta, no puede ser candidata a vicepresidenta. ¡Por algo el difunto "Pollo" Arosemena, le clavó el apodo de "RompeLimpón!*

Que un chusco explica que se Marta no es pariente ni por consanguinidad, ni por adopción, ni por afinidad de "El Loco", y éste no es Presidente de la República, ¿cuál es el sofoco para que no sea candidata como Vicepresidenta?

Que al que han vuelto loco en las redes antisociales es al "Pelón" Broce con las fotos de ayer que duelen hoy, como decía ese gran filósofo popular "Fulele" Calvo. ¡Le han sacado un álbum de imágenes como el de Panini junto al "Tortugón"!

Que la jefa de Motin en el diario de la 12 de octubre, prefirió canjear a Rita y a Mónica por el uruguayo del "infierno". No se sabe si el asociado que está alejado,se va más lejos.

Que ahora que El Tortugón es prácticamente Diputado de PARLACEN para el 2024 - 2029, que se cuide el abogado que presentó la acción civil en Jodebrecht. ¡A buscar amigos!

Que con la decisión a favor de Bosco no se extrañen de un fallo similar en New Business, que le ordenen a Baloísa a dictar una nueva sentencia, motivada como debe ser y fundamentada correctamente.

Que .un Tribunal de Juicio afirma que un producto farmacéutico no atenta contra la salud pública, pues lo fabricó el titular de la patente, pero como no lo trajo el distribuidor autorizado, se condena a la competencia por importación paralela, cuando aquí eso no es delito y menos si son baratas para el público.

Que hoy hace 34 años se produjo la asonada golpista que casi tumba a Noriega y tras el fracaso provocó "La Masacre de Albrook".

Que con el correr de los tiempos, se ha conocido que había políticos del PRD metido en ese golpe y que había otro grupo de militares -incluso cercanos a Noriega- que preparaban otra asonada para febrero de 1990, pero se les adelantó la invasión.

Que el largometraje "Tito, Margot & Yo" (Mercedes Arias y Delfina Vidal) está en las inscripciones para la versión 96ª del Oscar 2024 a la mejor película internacional están en marcha y Screen describe cada una de ellas en esta página.

Que Marta pregunta porqué a ningún político se le ocurrió protestar cuando un hermano era presidente del Ejecutivo y el otro del Legislativo.

Que un necio quiere saber qué es más preocupante que la esposa de un expresidente sea candidata a vicepresidenta o que un vicepresidente que cumple casi la función de presidente, sea candidato a la Presidencia. ¡Xuxa. Dura esa!

Que los jubilados no acaban de entender que desunidos van directamente hacia un fracaso total. Unos por aquí, y otros por allá, muy poco conseguirán. La unión hace la fuerza, no hay otro camino.

Que el 63% de los votantes potenciales de las primarias republicanas apoyan al "Pato" Donald para la nominación presidencial. Ayer la Corte Suprema desestimó un caso que buscaba que Trump fuera descalificado de las elecciones de 2024.

Que Fabio "Pino en Pote" y Zaida, son posibles aspirantes a presidir el Conape.

Que un viajero en el tiempo predice que hoy aterrizarán unos extraterrestres en la Tierra. ¡Esos deben ser los que sostienen que Marta no puede ser vice!

