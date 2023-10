Que la Fuerza Pública ya tiene 43,489 efectivos que consumen en dos meses casi $3.3 millones en pólizas. La plata para pagar a las aseguradoras viene de fondos decomisados.

Que La Sombra Caraballo estuvo reunido con el fiscal del distrito Sur de NY para coordinar casos de blanqueo y narcotráfico.

Que un devoto del Nazareno pregunta ¿qué ocurriría si la Embajadora "Prima de Charlie Aponte", como ensalada de feria, visita Portobelo y por casualidad coincida con "El Loco" y Stalin Mulino? ¡Vivirá en carne y hueso y no podrá negar lo que verá y oirá acerca de la popularidad de "El Loco"!

Que los Tres Chiflados Electorales emitieron un comunicado rechazando los ataques en su contra y alegan que aunque no están de acuerdo con la reforma al artículo 380 lo acatan. Lo que no dicen es que ellos mismos provocaron todo con su decreto y que uno de sus magistrados no esconde sus preferencias, por determinado candidato.

Que para hoy mejor deje el auto en casa y es mejor que se transporte en metro, porque se vislumbra la madre de los tranques.

Que la Tremenda Corte anuló los cargos formulados contra "Stalin" Mulino y Alejandro Garuz en el mamotreto de Finmeccanica. Y a estas alturas el sobreseimiento ya es definitivo. No hay nada de nada.

Que un chusco recuerda que "La Chilindrina" Gómez tiene condena de la Tremenda Corte y por eso no puede ser ni Fiscal, ni Defensora Pública, ni Juez, ni Magistrada. "El Loco" tampoco puede serlo, pero por no tener idoneidad de abogado de la Tremenda Corte. ¡No es lo mismo!

Que en el mamotreto de New Business, el Fiscal pide condena por blanqueo de capitales, aunque está enterado que se confirmó sobreseimiento definitivo en lo del delito precedente.

Que será interesante lo que decidirá el Magistrado del Tribunal de Liquidación que confirmó el sobreseimiento definitivo del delito precedente del blanqueo en el mamotreto de New Business y ahora le corresponde decidir la apelación.

Que la Contraloría General y la Fiscalía Anticorrupción no encontraron delito precedente del pretendido blanqueo del mamotreto de New Business y por eso se dictaron archivos provisionales a favor de contratistas con el Estado, decisiones que conoce el Fiscal que apeló las absoluciones de la Juez Baloísa.

Que por los lados de David Este, la gente está muy contenta con la designación de Orfilio "Cholito" Acosta, como viceministro de Vivienda.

Que el exdiputado ñame Miguel Salas será uno de los candidatos de Realizando Metas, en Colón.

Que Vigil habla de un maletín de 1.5 melones. ¡Xuxa. Ahora no es cooler, ni mamey!

Que lo más comentado ayer fue la carta que le envió Miguel Antonio a la "Prima de Charlie Aponte".

Que un chusco pregunta que luego del apoyo de Mari Carmen al contrato minero, cuántos de los candidatos opuestos al proyecto, pero que fueron a pedirle su bendición, cambiarán ahora de opinión.

Que no inviten a la misma fiesta a Saúl y al profesor Cabreado. ¡Se tiraron misiles en redes y en radio!

Que el Tribunal Superior de Chiriquí acaba de fallar un caso por $7 millones en el lío del hotel Bambito a favor de los reclamos de Mercedes Hemmerling y ahora a "Toto" sólo le queda la casación.

Que dueños de negocios y residentes de El Bosque y Linda Vista están asustados por la ola de robos. ¡La "Niña Gerber" ahora ni sale al portal de su casa!

Que el Mef alega que Panamá mantiene una estrategia transversal para salir de las listas discriminatorias de la UE. ¿Y cómo se come eso?

Que circulan versiones que piden investigar la participación del Grupo AIC en licitaciones del Miviot. ¡Quieren poner a bailar merengue apambichao a Don Ramón!

Que Moca tiene directorio el 27 para decidir lo que falta de su oferta electoral. El Partido Popular y el Molirena lo tienen el domingo 22.

Queen el Ministerio de los Techos se ha demostrado la incapacidad de "Yo digo Rogelio", que es recurrente la demora del pago de las quincenas porque no hay liquidez, pero lo inexplicable es que todas las semanas hay nuevos ingresos de personas de San Miguelito y Arraiján. ¿Casualidad?

Que en el mismo ministerio como no hay plata para pagar planilla, están desesperados agarrando de los descuentos directos que le hacen a los funcionarios de sus casas, también de la Caja de Seguro Social y Siacap. Dicen que ya los bancos están llamando a las personas que tienen 3 meses de morosidad y en la CSS no quieren atenderlos porque la institución está morosa.

