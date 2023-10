Que EEUU emitió una alerta de viaje de alcance mundial para pedir a los estadounidenses que extremen la precaución ante el riesgo de ataques terroristas.

Que los tongos andan tirando lacrimógenas vencidas en el 2018.

Que los obispos Valdivieso y Ochogavía participaron ayer en la marcha hasta la "Cueva de la 5 de Mayo" contra el contrato minero.

Que en el PRD, "Morticia" votó en contra del proyecto minero y el "Dr. del Getho" y Daniel Ramos se abstuvieron. El que no se apareció fue "Machete" Carles.

Que las autoridades investigan que fue lo que lo que causó la herida en el ojo al fotógrafo ambientalista Aubrey Baxter, porque de lao y lao se tiraban vainas.

Que la abogada democristiana Jacqueline Esther Hurtado Payne, es una de las consideradas como vice de "Chiqui" Torrijos.

Que un chusco destaca que nadie puede echarle la culpa a "El Loco" por lo que está ocurriendo con el mamotreto de New Business, pues lo que mal inicia mal acaba.

Que ayer cuando Rodrigo Riera hablaba contra Hamás en una tertulia en el Manolo de Obarrio, se desplomó de la silla. ¡Camilo Amado bromeó y dijo: joo, eso fue como un misil que le mandaron desde Gaza!

Que hoy será el sorteo de las posiciones que llevarán en la papeleta presiencial los candodatos por libre postulación.

Que EEUU destaca que el miércoles partió el primer vuelo deportando a 130 venezolanos, pero Kike Zarak -muerto de risa- exclamó: ¡coño, pero si por Darién cada hora entran como 500 chamos!

Que el vice Montilla tiene pocos días para decidirse si renuncia y va como candidato con los democristianos.

Que Brea, el presidente de los verdes, celebraba ayer sus "Sin Cuenta" en el Tomillo. ¿Habrá invitado a Cirilo?

Que hace poco uno de los Tres Chiflados Electorales se monstroseó porque un familiar tuvo un pereque en un vuelo con una colombiana y hasta llegó con tongos a la pista. ¡Clase de loco!

Que el ex Fiscal Parodi, uno de los consentidos de La Chilindrina Gómez, logró que un Tremendo Juez designado por El Tortugón, admitiera un amparo contra la apelación del Fiscal contra la sentencia del mamotreto de New Business armado por orden de "La Espía" Isolda.

Que aunque seguro no será materia del amparo, los Tremendos Jueces podrán conocer cómo la Fiscalía apela a pesar de conocer que no hay delito precedente del pretendido blanqueo de capitales del mamotreto New Business.

Que los Tremendos Jueces se podrán dar cuenta que lo del New Business es un mamotreto, pues fue adelantado según lo inquisitivo mixto, pero varios de los casos de los delitos precedentes fueron adelantados con el SPA y no se logró imputar debiéndose archivar provisionalmente.

Y en otro caso, por el delito precedente el Fiscal anticorrupción pidió sobreseimiento provisional, pero el Juzgado decidió sobreseimiento definitivo, pues no hay delito y el Segundo Tribunal lo confirmó, y el Fiscal que apeló en el mamotreto de New Business conoce esos fallos judiciales.

Que de seguro que una de las decisiones que se arrepiente "Stalin" Mulino, es haberle hecho caso a "La Chilindrina" Gómez cuando propuso no inaugurar el SPA el 2 de septiembre de 2009, aunque Garfield Mitchell y Coqui Carrasco tenían todo listo en el Órgano Judicial.

