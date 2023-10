Que recuerdan al exdiputado Jorge Iván Arrocha. La tarde del miércoles en una reunión del directorio del Panameñismo, el diputado del Parlacen, Abelardo Muñoz le dio tremenda paliza que hubo que ingresarlo al hospital.

Que el fondo de la pelea es el negocio del transporte hacia la mina que se disputan Arrocha y Muñoz y el tema llegó hasta el directorio del Panameñismo. Al hombre que pedía "submarinos" a "Tortugón" le reventaron la boca.

Publicidad

Que anoche asaltaron una casa de empeño en vía Veneto y hubo desmadre en vía Argentina y calle 50.

Que "El Loco" sostuvo que desde la dictadura nunca hubo tanto desencanto contra un gobierno que no respeta la ley, la Constitución y menosprecia al pueblo. El voto castigo al PRD será monumental y su candidato quedará con menos del margen de error y de número 8, según una encuesta. Por eso es que influye en la Corte y Tribunales torciendo los fallos, pero todo tendrá su fin y eso si: nadie se va de un restaurante sin pagar la cuenta.

Que un chusco pregunta cómo les quedará el ojo a la Embajada de USA y a la Embajada de Canadá, el que la Tremenda Corte declare inconstitucional la ley de la nueva concesión minera, cuya aprobación por la Cueva de la 5 de mayo, fue recibida con beneplácito por ellos.

Que un necio pregunta si "La Prima de Charlie" Aponte está en Panamá o anda por Washington.

Que a raíz de los sucesos que se vienen dando, algunos andan recordando el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá’. ¿Estamos bajo el paraguas de quién?

Que Maruja Fenton, una antigua militante del PRD, le dio hasta con el taburete a "Cabeza Tibia". ¡Lo mandó a tomarse una pastillita de...!

Que volvemos a reiterar que esa vaina de ir a protestar a las casas de los altos cargos de gobierno o políticos oficialistas, no es saludable, ni correcto. No le hagas a otro, lo que no te gustaría que te hagan. ¡Se llama respeto!

Que Flor pensó que Saúl sería un dulcesito de comer y ayer le dieron su propio nocaut. El del Suntracs es como el Walt Disney del sindicalismo...y no le puedes echar cuentos a Walt Disney.

Que en la Peña del Manolo era fuerte el comentario de que "Cheito" Castillo se iba a casar en Caracas. Pedro Pereira y "Rumba" Alfaro se pelean por ser los padrinos.

Que Funcionarios de la Defensoría del Pueblo se quejan de vulneración de sus Derechos Humanos: colocación excesiva de cámaras de videovigilancia, acoso laboral, represión, persecución.

Que Raul Fernández pretende presentar modificación a Ley de Defensoría del Pueblo, donde el titular se aumente el salario a 10k, permanezca 10 años en el cargo. ¿Asegurándole el trabajo a su gente de confianza?

Que los abogados que han firmado las demandas de inconstitucionalidad y Harry, el que acusa sin imputar, tienen el deber de explicar a la comunidad en general, que la admisión de una demanda de inconstitucionalidad no suspende la ley o el acto demandado. Esto no es un amparo de garantías constitucionales.

Que los abogados también deben explicar, y que Harry escuche y aprenda, que la admisión depende del Tremendo Juez al que se le haya repartido la demanda y no es facultad del Pleno.

Que además, todos deben explicar, incluyendo a Harry, que la decisión final de la demanda de inconstitucionalidad admitida seguro será publicada en la Gaceta Oficial después del viernes 1 de diciembre de 2023 y no antes.

Que se pretende que se declare que es inconstitucional la ley de la nueva concesión minera, negociada, ajustada, defendida y firmada por GobierNITO, el mismo que designó a 6 de los 9 Tremendos Jueces de la Tremenda Corte.

Que los Tremendos Jueces: "Cerpadem" Arrocha, el "C3 Bailarín" Cedalise y "La Soviética" Russo, no fueron designados por GobierNITO sino por "El Tortugón", pero solo Cecilio y Angela firmaron el fallo que declaró inconstitucional la ley de la anterior concesión minera.

Contenido Premium: 0