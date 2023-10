Que desde Palacio aseguran que Saleh y Boris, son los que de verdad le hablan al del "GobierNito" al oído. ¡Joo. A lo mejor el del taburete está sordo!

Que Repensar, el grupo mezcolanza de figuras del poder económico, viejos camaradas del Partido del Pueblo y burócratas, liderados por “El Patrón”, le pide a la población permitir que la Corte decida sobre demanda a la ley 406 y que se haga una consulta pública para que el pueblo decida si quiere que Panamá sea o no un país minero. ¡Estos se quedaron en la Prehistoria!

Que hay influencers que creen que es gracia insultar y expresar obscenidades contra los altos cargos del país. ¡Debe haber un grado de respeto, sea quien sea el que ocupe una alta posición oficial!

Que ayer los misiólogos se preguntaban si la vice “Contenta Viene Rosario” se hizo una plástica o cambió de look.

Que ayer los noticieros de televisión hicieron 25 mil pases a la Cinta Costera. ¿No tenían material o qué?

Que en la TV llevan a los mismos viejos de siempre a analizar el actual movimiento que sacude al país. No han entendido que son los jóvenes que vienen reclamando oportunidades lo que lideran esta vaina.

Que el sábado llegaron a Panamá la magistrada "MELA Gucci 2" y el Arzobispo "Mimito" Ulloa, procedentes de USA, pero una de Washington DC y el otro de Chicago. Fueron recibidos por un chaparrón con vientos fuertes.

Que cuando "La Chilindrina" Gómez dijo que la anterior concesión minera era constitucional, "Rigoleto" era el secretario general de la Procuraduría, pero quienes lo conocen, no dudan que encontrará razones para contradecirse sin perder el sueño".

Que lo que viene sucediendo en Panamá parece ser como la parte 2 de "Joker" o "El Guasón". Sólo falta saber quién es Arthur Fleck, en esta locura colectiva que se vive en Macondo.

Que todo indica que "Cabeza Tibia" convocará a sesiones extraordinarias de la "Cueva" de la 5 de Mayo, para después del 10 de noviembre.

Que un jodedor pregunta si "Cabeza Tibia", ahora que entra en receso la "Cueva" frente al antiguo Relax, no puede actuar con un decreto ley y sale rápido del abismo en el que está metido.

Que el alcalde Carrasquilla sigue sin recoger la basura en los diferentes barrios de San Miguelito. Ahora de seguro la excusa serán las protestas mineras, a pesar que como reza el dicho: ¡nada tiene que ver el cu...con la pestaña!

Que con lo que viene sucediendo con los medios que no solo son cuestionados por obreros, sino también por los jóvenes, se amerita una autocrítica de nosotros los periodistas. ¡Por algo la población nos cuestiona!

Que mientras que los Procuradores "Sombra" Caraballo y "Rigoleto" González no entreguen sus opiniones, no es posible iniciar el trámite para la publicación de los edictos por 3 días hábiles y luego se inicie un plazo de 10 días hábiles para recibir opiniones del público en general. ¡Que metan a Martinelli en el caso y de seguro se ponen un cohete en el cu...erpo!

Que ya los haters de "El Loco" tratan de vincularlo al movimiento de protesta. Xuxa,, entonces el tipo es un monstruo, porque ha revolucionado al país de cabo a rabo. ¡Sin duda que no entienden el fenómeno de lo que sucede actualmente en Panamá!

Que al periodista Jaime Saldaña le van erigir una estatua en David, por lo firme que se mantuvo cuando en plena transmisión en vivo decenas de personas gritaban a su alrededor: ¡el que no brinca es PRD!

Que Angel Sosa Manzzo será el candidato a la alcaldía de San Miguelito por el Partido Popular. ¡Que arranque abordando el problema de la basura, porque el “Mello” Carrasquilla no tiene capacidad para eso!

Que un leguleyo apuesta que habrá como mínimo 20 escritos del público, mitad a favor y mitad en contra, a razón de 2 por día, con un promedio de 10 hojas por opinión. Y recuerden que hay otra demanda admitida contra la nueva concesión minera.

Que mientras más opiniones se incorporen al expediente de cada demanda de inconstitucionalidad, más demorará la elaboración del proyecto de fallo, pero es difícil que haya abstencionismo en el deseo de hacer taquilla y robar cámara de los nuevos expertos en la materia.

Que hablando de expertos, ya no aparecen los conocedores del conflicto entre el Estado de Israel y el Grupo Hamás. De todas maneras, no han desaparecido los deseos que las atrocidades no vuelvan a ocurrir y se recupere el camino hacia un entendimiento que lleve a una convivencia pacífica.

Que ahora mismo hay dos C3 como candidatos de Vicepresidentes y ambos egresados del colegio San José La Salle de Colón.

Que "El Pato" Donald dijo que el "desleal" Pence -luego de retirarse de la carrera presidencial- debería respaldarlo.

Que Matthew Perry, estrella de 'Friends', de 54 años, murió ahogado en un jacuzzi. Cinco días antes subió a Instagram una imagen de sí mismo usando auriculares en un jacuzzi por la noche. "Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? Soy Mattman", escribió.

