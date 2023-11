Que un jodedor alega que los vientos han cambiado por los lados del PRD...hay un huracán.

Que hay quienes opinan que Panamá vive una Locura Colectiva. ¡Sólo falta el Joker!

Que ayer en la Comisión de Gobierno, el diputado Abrego le recordó al "Timbalero" Lombana -presente en el debate sobre la consulta sobre la Ley 406- que su vice "Mr. Chen" antes se rasgaba la vestidura a favor del contrato minero y ahora habla peste de éste. ¡Incoherencia política!

Que un necio pregunta dónde está la "Prima de Charlie Aponte" que tiene 19 días fuera del radar. Lo último que se supo fue su entrevista con el Profesor "Cabreado". ¡Un abrazo boricuaaaa!

Que hasta los migrantes han desaparecido del radar o es que con el verguero que si vive en Panamá, ya hasta ellos cogieron culillo.

Que la tía Mayín dijo que cerca 10 diputados ni habían leído el contrato minero. ¡Xuxa, son unos meros firmones!

Que "La Sombra" Caraballo, a pesar de haber retornado de París hace poco, le ganó a "Rigoleto" González, que recibió la demanda contra la minera el 26 y contesta hoy. El Procurador de la Nación le llegó el paquete el 27 y respondió ayer.

Que sin duda el "C3" Cedalise no es lo que se deja amedrentar. Aclaró que ayer almorzaba en Las Tinajas con su viejo amigo Carlos Díaz Spencer. Advirtió que no permitirá que su conducta sea empañada por aquellos que no tienen solvencia moral, ni ética. ¡Otro patinazo del satélite de Movin!

Que lo cierto es que lo que viene sucediendo en el país debe dar un mensaje a los diputados que no pueden seguir en la misma conducta que han mantenido. ¡Aunque reza el dicho que el perro huevero...!

Que en la consulta del 17 de diciembre, el Rojo es para los que están en contra del contrato minero y Verde para que siga Minera Panamá.

Que por los lados de Cerro Punta y Volcán la vaina está que arde, entre gente que quiere salir y los que impiden el paso.

Que finalmente el vice Montilla decidió no aspirar a ningún cargo de elección popular en San Miguelito. ¡"Huevito" lo puso en una esquina!

Que "Orejita" Roux salió del país. Habrá dejado encargado a su vice.

Que el director del FBI advierte que la amenaza de ataques de Hamás en suelo estadounidense se eleva "a otro nivel" y pueden realizar acciones en territorio gringo.

Que retiran del mercado 26 gotas para los ojos que pueden dejar ciegos a los usuario. Se comercializan bajo las marcas CVS, Target y Rite Aid, así como Velocity Pharma y Leader y Rugby.

