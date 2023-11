Que hay dos personas que están pasando agachadas, el Tremendo Juez que congeló el trámite de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997 y el Presidente de la República que mantuvo a este Tremendo Juez en la Tremenda Corte aunque se le había vencido su período constitucional.

Que se pregunta un necio, si "El Tortugón" mantuvo a "El Vara" Mejía en la Tremenda Corte, como retribución por el tratamiento especial que se le dio al caso de El Loco o para que se sentara encima de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997 y evitar su publicación en la Gaceta Oficial en enero de 2018..."

Que los abogados de Epasa mandaron notas a la Sociedad Interamericana de Prensa advirtiendo las intenciones del "GobierNito" de apropiarse de los diarios "Crítica", "Panamá América" y "Día a Día", como fórmula para silenciar los cuestionamientos en medios de las peores protesta que registra el país en los últimos 35 años. Como dice el Suntracs: ¡sin lucha, no hay victoria!

Que nadie entendía el despelote que reina en la "Cueva de la 5 de Mayo", donde los diputados dan un paso y después retroceden dos. Ayer se supo que Jordi, el que "Se las Agarra", es el cerebro que la tiene toda enredada.

Que el tal Jordi es asesor de campañas y tiene sus cuentos. Duró 7 meses con "El Pato" Donald, AMLO no lo quiere ver y una Fiscalía General lo tiene en el radar por un asunto con fondos del PRI!

Que ya están advirtiendo la relación que tiene "Mela Gucci2" con un alto cargo de Morgan y Morgan, abogados por más de 25 años de Minera Panamá.

Que después de fiestas patrias, las protestas de los antiminas se mudan de la "Cueva de la 5 de Mayo" al Palacio Gil Ponce.

Que los del gobierno de "Cabeza Tibia" tienen sospechas que un expresidente, que no es "El Loco", está carburando el ambiente.

Que "La Ardilla" Alvin dijo en el programa del profesor Cabreado, que le preocupaba que si no había nueva concesión minera, la Caja de "Lao Salao" dejará de recibir $160 millones de cuota obrero patronal por los despidos de los trabajadores y que si la nueva concesión minera no entrega los $375 millones como regalías, entonces las finanzas del Estado van a estar comprometidas. ¡Tu lo que quieres, es que me coma el tigre!

Que un pitoniso sostiene que sí queda sin efecto la nueva concesión minera, lo que Panamá deba pagar luego de perder el arbitraje o la demanda internacional, lo pagarán los veinteañeros y treintañeros que protestaron en la Cinta Costera y en Calle 50. ¡Xuxa!

Que otro leguleyo dice que los únicos que saldrán ganando en caso que dejen sin efecto la nueva concesión minera serán los abogados -incluyendo la firma del pariente de "Mela Gucci2" y dependerá del arbitraje o de la demanda internacional que gane Minera Panamá o el Estado..."

Que un necio dice que la gran diferencia con las protestas de 1987 a 1989 es que quienes las dirigían eran de CoNEP, Cámara de Comercio, APEDE, CAPAC, SIP, los clubes cívicos y los Directivos de partidos políticos como el Panameñismo, MOLIRENA, Estrella Verde, pero ahora todos brillan por su ausencia. ¡Nadie quiere robar taquilla!

Que esto de las protestas se parece a una obra de teatro, que cuando se abre el telón, aparecen en el escenario actores y actrices de reparto, mientras que los actores principales están tras bambalinas y detrás de bastidores.

Que las protestas contra el GobierNITO está dividida en tres: los que se agrupan en la Cinta Costera y Calle 50, los del SUNTRACS y afines, y los que vandalizan en la noche".

Que como GobierNITO no propuso la derogación de la Ley 406 de 2023, pero la Cueva de la 5 de mayo la metió. Si llega a aprobarse hoy, la medida a tomar del Ejecutivo sería devolverla y de ser necesario la inexequibilidad para que suba a la Tremenda Corte.

Que "Rigoleto", quien era el especialista constitucional de "La Chilindrina" Gómez, de seguro tuvo que ver en la opinión que consideró constitucional la Ley 9 de 1997 (contrato minero), pero hoy en la misma vaina, dice que es inconstitucional. ¡Resboloso 2.0!

Que la opinión de "La Sombra" Caraballo sobre la demanda contra el contrato tiene 89 páginas y la de "Rigoleto" 42.

