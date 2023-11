Que el Biomuseo de Amador prepara su cierre. Los ingresos se han caído en 70%, ahora solo abren los sábados y domingos y redujo en 50% la planilla.

Que Arturo "Hueco" reapareció con un documento de 51 páginas a favor del contrato con Minera Panamá.

Que los aleluyas de la Alianza Evangélica de Panamá realizarán hoy a las 2:30 p.m.en el Parque Urracá, un “Clamor de Oración” por la paz , a las 2:30 p.m.

Que en el mes de la crisis minera, el PRD ha perdido 12,027 adherentes. El 19 de octubre tenían 707,523 y hasta ayer eran 695,496.

Que ahora al magistrado Mata Avendaño lo están comparando con Criss Angel, David Copperfield y Harry Potter, por su facilidad en desaparecer fojas del expediente de Martinelli. ¡Hasta para hacer trucos hay que estudiar Manuelito!

Que al "Cholo Pop" le salió ayer respondona la estudiante graduanda del Moscote, Anyfer Del Cid.

Que los medios de comunicación social, en vez de enconcharse ante los cuestionamientos que le viene haciendo en sector de la sociedad, deberían hacer una evaluación de lo que sucede. ¡La credibilidad es vital para todo medio!

Que el vice "Stalin" Mulino destaca que es intolerable la sustracción/alteración de piezas procesales del expediente New Business y ahora se entiende mejor toda la trama para entregar USB y no expediente físico como ordena la ley y la practica.

Que en Colombia hay una investigación sobre presuntos sobornos en la construcción del Metro de Bogotá en Colombia, obra a cargo de China Harbour Engineering Company (CHEC), la compañía del 4to. puente sobre el Canal que el GobierNito nunca construirá.

Que el costo para la nueva infraestructura para asegurar el agua al Canal tiene un costo estimado de $2 mil millones, pero necesita la aprobación del Ejecutivo.

Que a Fernando Broce le han dado hasta en el cielo de la boca por el auxilio de $141 mil del Ifarhu. ¡El "Calvo" Edison aclaró que no es ni prójimo del susodicho!

Que ayer la protesta en Tortí contra la minería estuvo bien caliente.

Que ahora está surgiendo la demencia digital. Cuando utilizamos dispositivos digitales sin pensar, el lóbulo frontal, que es responsable de las funciones ejecutivas de nivel superior, se utiliza poco o nada. Mientras tanto, el lóbulo occipital, el procesador visual ubicado en la parte posterior del cerebro, es bombardeado con información sensorial.

Que apareció una afección respiratoria mortal en perros en Oregón, Indiana, Illinois, Washington, Idaho, California, Nevada y en todo el noreste de USA.

Que la ex primera dama de EEUU, Rosalynn Carter ingresó a cuidados paliativos en su casa de Georgia.

Que Honda retira del mercado 250.000 vehículos por posibles averías del motor por un error de fabricación de la conexión del cojinete de biela en el motor.

Que "El Pato" Donald registró 46% en lograr la candidatura republicana en New Hampshire, según una nueva encuesta de la Universidad de Monmouth y The Washington Post.La ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, se ha convertido en su principal rival con 18%.

