Que el pueblo le pide a la Tía María Eugenia que ordene transmitir la sesión permanente del pleno de la Tremenda Corte, que decide lo de las demandas contra Minera Panamá, así como lo hace en todo lo que se refiere a "El Loco". ¿Ese es un tema más importante para el país o no?

Que la presentadora de 'The View' ,Ana Navarro voló de Florida a Panamá para sus vacaciones de Acción de Gracias y compartir con la "Prima de Charlie Aponte", quien es parte de la "hermandad latina mala". ¡Degustaron un “pavochón”!

Que mientras otros políticos tienen miedo de mostrarse en público en estos días, "El Loco" estuvo esta semana en el Rommel Fernández y ayer en Albrook Mall, donde estuvo acompañado de su vice "Stalin" Mulino.

Que los gremios de la hípica nacional están em…furecidos con la jefa de cuarentena en Tocumen, por desconocer los protocolos internacionales en el manejo de caballos, tomando medidas arbitrarias que perjudican a los inversionistas y crean incertidumbre tanto para panameños como extranjeros. ¡Ojo Valderrama!

Que anoche los magistrados de la Tremenda Corte hicieron un alto para ver el especial de los Combos Nacionales y al asomarse por las ventanas observaron las velas encendidas en las afueras del Palacio Gil Ponce y por casualidad por ahí mismo sonaba el disco de "Babaila" Del Rosario: ¡el hombre aquel con la velita y su San Miguel! ¡Sólo faltó que la Tía Mela tirara pasos con el "Bailarín C3" de Cedalise!

Que Alejandro "Mazorkas" fue al Congreso para pedir $14 mil millones en fondos de emergencia para utilizarlos en la frontera sur en la crisis migratoria. ¿Y cuánto de eso será para Panamá?

Que en Cativá una doña se le paró a un man que le quería vandalizar el auto y le lanzó una frase que no dejó quieto: ¡Xux..., no me toques mi carro!

Que Kat Parris y Riley Tanner, quienes juegan en equipos en USA, han sido convocados para la Selección Femenina de Panamá.

Que en Santiago el tránsito le puso una boleta a un dirigente indígena que cometió una infracción y los educadores salieron a defenderlo. Que protesten no los hace inmune. Den el ejemplo señores.

Que en las redes la gente repudió la acción de un manifestante en la entrada de Howard, quien le lanzó una piedra a un policía. ¡Así no es la vaina¡. ¡Xuxa, pero ese tongo tiene cabeza de concreto!

Que en enero del 2024 habrá otro concierto de las Estrellas de Tamayo. ¡Se espera que en esa ocasión estén Carlos "Noche de Cumbia" Martínez y Gabino Pampini!

Que el actor y activista medioambiental Orlando Bloom, pareja de Katy Perry, se unió al clamor de los panameños contra la minería.

Que en Irlanda han confiscado y subastará el barco de bandera panameña el MV Matthew, fue incautado en septiembre con más de 2.2 toneladas de cocaína.

Que la OMS recomendó máscaras y distanciamiento social en China en medio de un misterioso brote de neumonía.

Que los nuevos datos de tráfico muestran que la X de Musk (Twitter) supera a Instagram y Facebook. Los últimos datos de Google así lo muestran.

Que al tongo Derek Chauvin, condenado por asesinar a George Floyd, fue apuñalado por otro recluso y resultó gravemente herido en una prisión federal de Arizona.

Que el representante de Minnesota, Dean Phillips quiere ser el rival de "Ol-Biden", en la carrera por la nominación demócrata.

