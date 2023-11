Que el arzobispo "Mimito" Ulloa felicitó al "Hípico" Sittón por su cumpleaños "Sin Cuenta" cuando se encontraron ayer en un desayuno en "El Santuario" del hotel "La Compañía". ¿Hicieron las paces? ¡Da la mano a tu hermano, da la mano!

Que un jodedor exclamó que Toribio le abre a Bukele más rápido un corredor humanitario para los camioneros salvadoreños, que el propio "Leche Condensada". ¡Si no le funciona que llame al popular "Guandú" Luis René Abrego, dueño, amo y señor de Chiriquí!

Publicidad

Que ayer subió de tono la polémica entre la "Chatita" Flor y lo camaradas del Suntracs, luego de los cánticos de los obreros de la construcción: “El que no salta es chatita”. La periodista preguntó qué ¿desde cuándo su cu..banito estaba en discusión. ¡Soy chata, pero tengo cerebro! ¡Ok, entendido!

Que el que comió ácido y no cereales fue el JuanK Navarro. En un podcast con Mayer pidió fusilar al "Muñeco" Torrijos y cuequió a un exfuncionario. ¿En qué quedó eso de que un PRD no habla mal de otro PRD...digo otro PDC?

Que "Pelo Fuego" se cabreó con "Crítica", porque se utilizó su video de Donoso, sin darle los créditos. Tenía razón. ¡Disculpa "Último Romántico"!

Que no ha caído para nada bien que un exdirector de la Policía ande sugiriendo golpes de Estado y sublevación de los tongos. ¡Ya esos son tiempos superados y hasta la peor democracia, es preferible que la mejor dictadura! ¡El que quiere el poder, que lo gane con votos y no con botas!

Que "Garfield" Mitchell como ex de la Tremenda Corte y ex Director de Asesoría Legal de la Cueva de la 5 de mayo, dio datos y detalles sobre la anterior y la nueva concesión minera, la Ley 9 de 1997, la Ley 406 de 2023 y las demandas de inconstitucionalidad.

Que tanto el Dr. "Irritado" y "Garfield" afirmaron que es indispensable que el fallo sea publicado en Gaceta Oficial y sobre lo de dar el sentido del fallo, hay posibilidad pero condicionada, condiciones que hay que cumplir antes y no es algo fácil ni menos automático.

Que 3 ex Presidentes de la Tremenda Corte han opinado sobre las demandas contra la minera: "Triple A", "Garfield" Mitchell y el "Rey" Arturo. Dos en contra y uno a favor.

Que la han propuesto a GobierNITO que reclute a dos docenas de tías como las de la carretera C3 que lograron pasar un bloqueo en los 4 Altos, luego de darse a entender con palabras claras y gestos sin otras interpretaciones. ¡No me toques mi carro...!

Que gente amiga del MEF preguntó a panameños en distintas provincias, dónde debía recortarse el presupuesto/2024, y 9 de cada 10 consultados dijeron: la Asamblea. Los Diputados no son tan populares.

Que, al menos 3 de los beneficiados, desean devolver los dineros que inmerecidamente les entregó el IFARHU, como Auxilio económico. No son tontos, nada de bajar y subir escaleras en fiscalías, en el 2024.

Que Juanka le dio durísimo a “El Chiqui”. Lo acusó de traidor, y de venderle el Río Indio a la Minera. Todo iba bien, hasta que le recordaron las muchas trastadas que le hizo a “la del oscuro pasado”. ¿Remember?

Que los voceros de los grupos Anti-Mina, ahora exigen que no solo sea cerrada y saneada la de Donoso, sino que paralelamente ocurra lo mismo en otras cuatro minas, que fueron abandonadas hace años.

Que El Toro llevará su guerra contra La Prensa, a casación. Magistrados de la Corte dirán la última palabra. Ah… y crecerá la cantidad de millones que exigirá le sean pagados, por nuevos daños morales y colaterales.

Que al tipiquero Lucho Pérez le salió la bruja otra vez. Se metió a regañar a una seguidora que le criticó porque volvió a tocar en bailes, y le cayeron encima recordándole que pidió tranques y marchas, a gritos.

Que algunos no quieren entender que, con la operación normal del canal interoceánico, no se puede jugar. No se puede bloquear el Puente de las Américas.

Que Fiscales y Oficiales del Ministerio Público, en Chiriquí, tienen muy resentidos a empresarios a los que pusieron trabas impidiendo la presentación de demandas contra quienes cerraron las calles.

Que si algunos pueden cometer fechorías cerca de la Universidad, y después esconderse en los predios de la máxima casa de estudios, es culpa de la Seguridad del Rector Flores. ¡Que Exija cuentas!

Que “Nando” Meneses debe explicaciones. Casos como el de Carolina, los hijos de Doris y Eyra, Flor Flores, Eric Broce y Roberto Abrego, son inaceptables.

Contenido Premium: 0