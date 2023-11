Que "La Prima de Charlie Aponte" reapareció en una cena de Acción de Gracias con la republicana Ana Navarro, donde degustaron arroz congrí, plátano maduro, pavochón, camote y cuscús con berenjena. ¡Bon Appétit!

Que hoy se anuncian los ascensos en la Policía Nacional y hay varios em...fadados, porque los cruzaron.

Que ya un jodedor está haciendo una encuesta entre los haters mediáticos, para saber si las elecciones fueran hoy, por quién votarían entre "El Loco" y Saúl. ¡Xuxa, la gente si jode!

Que el bufete de "Orejita" está tras las demandas de los boteros en Donoso, pero a la vez una de sus candidatas, es la que apoya al grupo de manifestantes en puerto Rincón. ¿Cómo se explica esa vaina?

Que el gobierno parece que va a elevar una queja a "Mimito" Ulloa, porque alegan que hay unos curas que están brindando más que apoyo espiritual a los manifestantes. ¡Ay, Padre!

Que los docentes bailaban ayer al ritmo de Manuel De Jesús Abrego, durante las protestas antimineras en los predios del Palacio Gil Ponce.

Que "RM" y "Stalin" Mulino estaban el domingo en modo navideño en la encendida de luces de Los Andes Mall. ¡Hasta cantaron el villancico: los peces en el río!

Que en Veraguas hay siete investigaciones por el pago de las compensaciones fraudulentas a productores de arroz.

Que abogados de la Cámara de Comercio, Turismo e industrias de Tierras Altas, piden a Migración cancelar el estatus de residente a un chamo. ¡Cónchale vale!

Que es muy probable, que esta misma semana la Wyznick revele aspectos del caso relacionado con la Diputada Juvenil.

Que en la parada de autobuses de la Estación San Miguelito de la Línea 2 del Metro de Panamá, hace un mes el Idaan abrió un enorme hueco para reparar una tubería y allí ni los que abrieron, ni el MOP han vuelto a taparlo. ¿Andan aculillados por lo de la minera?

Que Paquito Sucre algo debió aprender de la Covid-19. Ahora, con el virus y neumonía que está golpeando a muchos niños en China, tiene que mantener informado al pueblo panameño, de todo lo que surja.

Que haciendo docencia en cuanto al fallo de la Ley 406 de 2023. Según los artículos 2567, 2568 y 2569 del Código Judicial, para que la decisión de la Tremenda Corte quede vigente debe ser notificada al Procurador y al demandante correspondiente, y luego publicada en la Gaceta Oficial.

Que no se notifica al Procurador y demandante correspondiente el sentido del fallo, y como esto no es un juicio en el SPA, ni uno con jurado de conciencia, a lo mejor solo se les comunica el sentido del fallo.

Que el sentido del fallo, comunicado o no comunicado al Procurador y al demandante respectivo, no es lo que se publica en la Gaceta Oficial, sino el fallo escrito, completo y firmado.

Que "Garfield" Mitchell, de acuerdo a su experiencia, dijo que los Tremendos Jueces al decidir permanecer en sesión permanente, no podían atender otros asuntos. Ayer no se celebraron audiencias de casación de la Sala Penal, sin que se hayan suspendido los términos.

Que dar a conocer el sentido del fallo, elaborar el fallo, hacerle la última revisión, que lo firmen los 9 Tremendos Jueces, con o sin salvamento de voto, se notifique al Procurador y al demandante correspondiente y se publique en la Gaceta Oficial, podría ser para el jueves 7 de diciembre.

Que hoy no es día hábil, como no lo fueron sábado 25 y domingo 26, pero se aprovechó el tiempo para la sesión permanente y ese esfuerzo se le reconoce a la Tremenda Corte. Lo que sigue sin estar claro es si el jueves 2 y el viernes 3, no eran días hábiles cómo es que se publicaron edictos, pero no el lunes 6, que tampoco era día hábil. Seguro la Tremenda Corte, expresa o tácitamente dará base por bola a esta pretermisión imperdonable en los Juzgados y Tribunales.

Que Bukele, Presidente de El Salvador, hoy por hoy marca mejor que muchos candidatos del patio, solo por el gesto de autoridad que demostró de manera respetuosa a la soberanía panameña, pero firme en defensa de los salvadoreños.

Que el historiador militar Victor Davis Hanson advierte que los demócratas saben que están "fritos" si gana "El Pato" Donald.

