Que Panamá vive filas de barcos en el Canal y la semana pasada fila de aviones en espera en Tocumen. ¡Unos 400 vuelos entran y salen cada día!

Que la Teletón logró su meta y recaudo 5 millones 538,441.69 dólares.

Que hoy desde las 2:00 p.m. será la vigilia de miembros de Realizando Metas en los predios de la Tremenda Corte.

Que continúa el reloj judicial corriendo en cuanto a la casación del mamotreto New Business, donde está incluido El Loco. En esta irregular semana el mamotreto debe ser sometido a reparto para conocer quién será la Tremenda Juez Ponente, responsable de admitir o no admitir.

Que la abogada Ledezma ventilando en TikTok casos de pensiones alimenticias. ¡Eso es lo último!

Que la gente de Panamá Ports debe aclarar lo del auto de un alto ejecutivo que tenía doble fondo y encontraron paquetes de blanca nieve.

Que la Tremenda Juez Ponente debe leer y estudiar las 5 casaciones y determinar si las admite, si las envía a corregir, si no las admite, si admite unas, otras las manda a corregir y no admite otras.

Que no es posible leer, estudiar y decidir sobre una casación, dejando para después la lectura, estudio y análisis de las otras. Las conclusiones no podrán ser las mismas, pero en una decisión debe concluirse algo sobre la admisión, envío para corrección o no admisión.

Que se deberá hilar bien delgado para ignorar que una de las condenas es por blanqueo por delito precedente lo de la Ciudad Hospitalaria, pero en ese caso, la Fiscalía anticorrupción solicitó sobreseimiento provisional y en doble instancia se decidió sobreseimiento definitivo por ausencia de delito.

Que ayer en el programa de Mr Google, el exprecandidato presidencial independiente Paco Carreira Pitti, se resbaló y se fue de bruces, cuando demostró que ignora que por un fallo de inconstitucionalidad, la Tremenda Corte prepara el presupuesto del Órgano Judicial y el mismo es aprobado sin recortes por el MEF.

Que faltan 15 días calendario para el 2 de enero de 2024 y la elección de la Presidencia de la Tremenda Corte. Hace 2 años solo hubo una candidata y al parecer los únicos cambios serán en la Vicepresidencia y la Presidencia de una Sala.

Que al que vieron llegando al aeropuerto de Tocumen con un montón de maletas y hasta con los perros fue a Avidel Villarreal. Dejó México y viene con todo a la campaña del "Muñeco Paseador". ¿Y Pons qué papel juega?

Que en la vía de Sabanitas hacia María Chiquita hay como 10 patacones a orillas de calle. ¡Una imagen deprimente que afecta a Colón y a la mayoría de los distritos del país!

Qua andan preguntando si los de "Vamos" están con "El Muñeco Paseador" Torrijos.

Que Gerardo Camargo presentará mañana a las 10:30 a.m. en los Archivos Nacionales el libro “Hablemos de la Invasión”.

Que peligrosa por lo menos la situación que se enfrentó con un helicóptero en el cuadro de Punta Peña, en Chiriquí Grande. El piloto se bajó con el aparato andando.

Que a menos de 6 meses para que salga el GobierNito, y en pleno mes de protestas por la minería, Meduca-OEI sacaron una lluvia de licitaciones para más consultorías ¿Será que la consigna es fumigarse los 200 melones en caja?

Que el Cmte. Cárdenas, Jefe de la Aeronaval, celebró sus "Sin Cuenta" a lo grande. En 24 horas decomisaron 8 toneladas de drogas. Cifra histórica.

Que a pelarle el ojo a una triangulación entre las licitaciones de consultorías para enseñanza de idioma inglés, la AIG y la plataforma Esther. ¿Sí o no Mariana?

Que a la inmensa mayoría de los Ministros del “AnciaNITO” hay que inocularlos con vacunas de desawebatosol. Están en moda, Nada me Importa. Pretenden cobrar hasta el 30 de junio. Much fresh, bro.

Que ni los aires de Navidad, logran que disminuya la tensión reinante en UDELAS.

Que en el tema del Café Geisha en Presidencia, patinaron los “anti-partida-discrecional”. Nito, ni siquiera café toma. Toma te. Se compra, envuelven y obsequia a personalidades de alto nivel que nos visitan. ¡Plop!

Que con el presupuesto del 2024, no queda otra cosa que no sea ajustarlo. Recortar gastos, marcar una verdadera austeridad y crear conciencia. Al contrario, el despilfarro gana y el país pierde para siempre.

Que un Ñato Embajador, le aconsejó a un Ñato Ministro, que no entrara en mina alguna, si antes no lo auditaba TODO. Cuánto cobre, oro y otros metales fueron extraídos, debe quedar en blanco y negro, papá.

Que el año pasado nos criticaron, cuando criticamos la Teletón 20-30. Hoy lo reafirmamos: el evento hay que reinventarlo. Ha perdido su gracia y atractivos originales. Cada diciembre queda menos lucido. Punto.

Que ni borracheras, ni juegos pirotécnicos, pueden estar cerca de árboles de navidad y de instalaciones eléctricas navideñas. Pésima combinación, pero parece que algo así ocurrió hace poco por Alcalde Diaz.

Que aumentan sin explicación alguna, las multas contra quienes deciden atender sus necesidades fisiológicas, en áreas públicas. O faltan orinales; o alguna gente está más descarada que nunca. A la reja.

Que el parque Cervantes en Chiriquí, muy pronto dejará de serlo, para convertirse en El Zoológico de David. Ya pululan: iguanas, pollos, perros, palomas y gatos de todos los tamaños y todos los colores imaginables.

Que la Acción Ciudadana, comienza a reemplazar el trabajo policial. Primero; ciudadanos impidieron el secuestro de una joven en vía Argentina. Luego, a tiro limpio, un taxista impidió que 4 le arrebataran todo.

Que Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad argentina, reiteró que grupos que impidan el libre tránsito, pagarán en “cash” los gastos que provoquen sus protestas.

Que casi ml funcionarios alcanzaron su permanencia en cargos que ocupan en la Universidad de Panamá. Ahora la llantarrea la atizan, quienes quedaron por fuera y siguen “bajo contrato”. Cuánto egoísmo, Señor.

Que en la recta final del año: brujos, adivinadores, Shamás, curanderos y gente que dice leer el futuro, se han desatado. Algunos, inclusive desde prestigiosas emisoras de radio, engañan y estafan a incautos.

Que Víctor "El Martillo" De La Hoz y Larissa "Rulos" De León celebraron ayer sus "Sin Cuenta!

