Que el Diario de la 12 de octubre y MOVIN adelantando una reñida elección para la Presidencia de la Tremenda Corte, entre la actual Presidenta, CERPADEM Arrocha e "Indecisión" Vásquez.

*

Que en la Tremenda Corte deben estar los quiroprácticos a la orden del día, doblando brazos y torciendo muñecas, no solo sobre la Presidencia que debe ser electa el próximo martes 2 de enero de 2024, sino sobre la admisión de la casación contra el mamotreto de New Business.

*

Que circula el rumor que para hoy o esta semana estará listo el fallo de la Sala Penal de la Tremenda Corte, sobre la admisibilidad de la casación contra la condena de 5 personas en el mamotreto de New Business.

*

Que "Básicamente" Alexander dice que a la calificadoras les preocupa la situación de la CSS y el tema de la minera. ¿Y ustedes qué hacen para resolver?

*

Que hay una encuesta que mantiene a "RM" -como siempre en el primer lugar- pero "El Timbalero" Lombana se cuela en el segundo lugar y eso está generando mucho culillo en las filas de los altos mandos del PRD y del gobierno.

*

Que ayer un funcionario del Miviot en Bocas del Toro estuvo involucrado en un acto de violencia en Changuinola

*

Que en la Superintendencia de Sujetos No Financieros están con los pelos de punta, porque aún no aprueban el traslado de partida para el bono de 2 meses de salario.

*

Que hay tremendo lío con la casa que le ofrecieron al Niño Símbolo de la Teletón del 2015 y le están haciendo reclamos a Mario "Echelecuento".

*

Que el basquetbolista panameño Mario Alberto Butler Graham, es ahora alguacil en Puerto Rico.

*

Que ayer llegó a Punta Cana la turista 10 millones que visita República Dominicana, en el 2023. ¡Aquí con un hub no le llegamos ni a los tobillos!

*

Que María Corina Machado triunfó abrumadoramente en las primarias de la oposición venezolana. Logró el 93.13 % de los votos,

*

Que a "Cholo Chorillo" le confirmaron la condena de 70 meses por blanqueo de capitales.

*

Que los diputados no PRD se quejaban ayer que el gobierno les mandó a la comisión de presupuesto a los docentes, para presionar la aprobación del presupuesto con el 7% para educación,

*

Que están alertando con esa sugerencia de "Lalo Valdés" que más de 150 mil votantes con alguna discapacidad, pudieran votar de manera adelantada. ¡Esa vaina se puede prestar a manipulación!

Contenido Premium: 0