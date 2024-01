Que así como fueron llevados a la mina, periodistas de importantes medios, igual debe hacerse una gira con Educadores. Indígenas y Directivos del Suntracs. Sobre el terreno, podrían aclarar muchas dudas.

Que las acusaciones lanzadas contra la Autoridad de Aduanas deben merecer la más seria atención por parte de la institución. Tayra, los cargos son graves, y la opinión pública no puede ser menospreciada.

Que en los últimos 3 días varios personajes recomendaron que el Canal se encargue de los problemas del agua, de la luz y del Seguro Social. ¡Como si por allá no tienen suficiente con sus propios problemas!

Que por los lados del Senan andan acosando a una capitana. ¡Un chusco pregunta si es que quieren revivir el caso de los Bell-212!

Que no está claro que el gobierno está medio quebrado. Enfermeras, capacitadores, técnicos y bomberos exigen nombramientos permanentes en 728 posiciones, aumentando la planilla en 53 “milloncejos” más.

Que por los aviones varados, los vuelos a Miami en clase ejecutiva ya se venden hasta en 5 mil palos. ¡Xuxa!

Que en medio de fuegos artificiales y fanfarrias, hoy debe firmarse un pacto ético electoral con muchos deseando aparecer en la foto de propaganda, pero con pocos políticos comprometidos en acatarlo.

Que a un tongo, un pelaíto le dio una guantera tan grande, que sus hermanos de uniforme están exigiendo a gritos clases de boxeo en la Academia policial. Todo quedó filmado y en las redes sociales.

Que ETESA debe explicar mejor lo de la millonaria línea #4 de transmisión eléctrica. Versados en el tema han planteado dudas y cuestionamientos serios.

Que “Gabycell” desde el jueves se metió a caminar las calles de San Miguelito. Dialogó con residentes de Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza, Belisario Frías y Arnulfo Arias. Le preguntaron de todo y dijo: " El que nace hombre, es hombre, la que nace mujer, es mujer"

Que un paseíto por las principales playas del Pacifico demuestra cómo estructuras que se derrumbaron por la fuerza de los últimos oleajes, son reemplazadas por muros que sobrepasan los linderos originales.

Que los 12 millones que no aparecen, y la bajísima supervisión a First Quantum, no son razones suficientes para que Milciades renuncie a su cargo de Ministro. Intenta quedarse hasta el 30 de junio.

Que en Las Tablas, el cierre del desfile de las polleras, fue con “pleque-pleque”. Puño, patadas, gritos y gente rodando por el suelo. De lo peor.

Que aumentos recientes, como gasolina, aseo y electricidad, están angustiando a amplios sectores de la sociedad panameña. Con una campaña electoral a punto de arrancar, solo nos resta apretar el cinturón?

Que al INADEH hay que enviar un cisterna con agua bendita, para rociar sus oficinas. Desde hace 5 años circulan grabaciones sobre, gemidos y alaridos, grabados detrás de las puertas de algunos despachos.

Que “La Chayo” no salió bien librada con sus añejas declaraciones, tratando de explicar por qué la echaron del gobierno. Mínimo le preguntaron: ¿qué le hizo esperar tantos años, para darnos su versión?

Que ni una sola de las explicaciones dadas por “Tajada” nos convence de la necesidad de mudar el MINGOB, hasta Condado del Rey, cuando faltan escasos 5 meses para que se instale un nuevo gobierno.

Que los porteños están que lanzan bocanadas de fuego. El MOP piensa cerrar el acceso al boulevard, y al puerto, los principales atractivos turísticos de la ciudad. Todo por trabajos que no le consultaron a nadie.

Que los periodistas invitados por el MICI, a la gira del "Hijo del Ñato", se sintieron intratados. Los citaron a las 4 de la madrugada, advertidos que tenían que llevar su propia agua, su “snack” y su papel higiénico.

Que la Alcaldía de Penonomé tiene que hacer algo, y muy pronto, para acabar con el fuego y humo permanentes en el área del vertedero de basura.

Que la llegada del "Muñeco" Torrijos a Colón ni sonó ni tronó, nadie sabía y ni los medios locales conocían de su llegada. Más suena el Timbalero cuando llega y las vendedoras de billetes y chances se emocionan.

Que un candidato de "Orejita" a diputado por C3 tiene como asesora de imagen a una influencer del PRD.

Que entre los ñameñistas preguntan ¿cómo se come eso? de que Willie Bermúdez haga campaña política deportiva con un diputado del PRD.

Que al exministro de seguridad del "Tortugón" le recordaron el proyecto de Barrio inseguro donde se gastaron millones, se robaron plata y se perdieron armas de fuego.

Que el "Salvaje Bill' denuncia que no le permiten la visita para volar segueta, es decir la conyugal.

Que mañana vence el plazo para la entrega de la Declaración Jurada de Intereses Particulares en cumplimiento a la Ley No.316 de Conflicto de Interés. ¡Bueno, ya pa' qué!

